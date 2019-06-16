Присутствие Маклеода на этапе "Бриллиантовой лиги" дало Шубенкову дополнительную мотивацию

ТАСС, 16 июня. Российский бегун Сергей Шубенков рассказал, что присутствие бегуна из Ямайки Омара Маклеода на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате дало ему дополнительную мотивацию. Слова россиянина приводит пресс-служба турнира.

В воскресенье Шубенков одержал победу на этапе "Бриллиантовой лиги" в беге на 110 метров с барьерами. На финише лидировали Шубенков и Маклеод, но ямаец споткнулся о последний барьер и не смог попасть в призовую тройку, а российский бегун пересек финишную черту в падении.

"Это был драматический забег, но замечательный, мне все понравилось, - сказал Шубенков. - Важно, что я смог победить, я чувствую себя сильнее, чем раньше. Присутствие Омара Маклеода дало мне дополнительную мотивацию, мне нравится соревноваться с большими парнями. Столкновение с Омаром произошло на финише, так что это не повлияло на мое время".

Ранее в июне 28-летний Шубенков победил на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме. Россиянин является победителем финалов "Бриллиантовой лиги" 2017 и 2018 годов, чемпионом мира 2015 года, двукратным чемпионом Европы (2012, 2014).