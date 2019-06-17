Российский теннисист Хачанов сохранил девятое место в рейтинге ATP

ТАСС, 17 июня. Россиянин Карен Хачанов сохранил девятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации в понедельник.

В активе 23-летнего теннисиста 2980 очков. Хачанов впервые в карьере вошел в десятку рейтинга ATP на прошлой неделе после того, как на завершившемся 9 июня Открытом чемпионате Франции дошел до стадии четвертьфинала, показав свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема.

Даниил Медведев также сохранил свою позицию в рейтинге и занимает 13-е место (2625 очков), Андрей Рублев занимает 81-е место (696).

Первая тройка не изменилась - серб Новак Джокович продолжает возглавлять рейтинг, следом за ним идут испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.

Рейтинг ATP от 17 июня: