Россия подала заявку на проведение чемпионата Европы 2022 года по фехтованию в Сочи

ДЮССЕЛЬДОРФ /Германия/, 17 июня. /ТАСС/. Федерация фехтования России (ФФР) подала заявку на проведение чемпионата Европы 2022 года в Сочи. Об этом президент ФФР Александр Михайлов объявил в понедельник на заседании конгресса Европейской конфедерации фехтования в Германии.

"Мы подали заявку на проведение чемпионата Европы 2022 года в Сочи", - сообщил Михайлов.

Чемпионат Европы проводится ежегодно с 1981 года. Россия принимала турнир один раз, когда в 2002 году соревнования прошли в Москве. Ближайший чемпионат Европы пройдет с 17 по 22 июня 2019 года в немецком Дюссельдорфе, в 2020 году турнир примет Минск.