Состав клуба КХЛ "Адмирал" пополнился двумя чемпионами ВХЛ

ТАСС, 18 июня. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал" из Владивостока подписал соглашения с чемпионами Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) сезона-2018/19 в составе карагандинского клуба "Сарыарка" нападающим Олегом Ломако и защитником Русланом Ибатуллиным. Об этом во вторник сообщила пресс-служба "Адмирала".

Ломако в прошедшем сезоне в составе "Сарыарки" в регулярном чемпионате провел 55 встреч, забросив 20 шайб и отдав 25 результативных передач. В плей-офф 26-летний нападающий провел 19 встреч и набрал 12 очков (7+5).

Ибатуллин в регулярном чемпионате сыграл 40 матчей, забросив четыре шайбы и отдав пять результативных передач. В плей-офф 24-летний защитник провел 19 встреч, заработав четыре очка (1+3).

Также "Адмирал" подписал контракт со словацким нападающим Мартином Бакошем. Бакош в прошлом сезоне выступал в Американской хоккейной лиге за "Провиденс" (фарм-клуб "Бостона"), где в 16 встречах забросил три шайбы и сделал одну голевую передачу, затем словак перешел в клуб КХЛ "Сочи", в составе которого сыграл в 28 матчах (6 - в плей-офф), забросил восемь шайб и отдал восемь результативных передач. 29-летний Бакош также является чемпионом Словакии (2011/12) и чемпионом Чехии (2016). Форвард участвовал в Олимпийских играх 2018 года в составе сборной Словакии, на Играх нападающий в четырех матчах набрал два очка (1+1).

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ "Адмирал" занял 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко.