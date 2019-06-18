ФИФА осведомлена о сообщениях про задержание Мишеля Платини

18 июня агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на французские правоохранительные органы сообщило о том, что 63-летний Платини взят под стражу во вторник по подозрению в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. Задержание произошло в Нантере. Позже канал CNN со ссылкой на представителя французской финансовой прокуратуры сообщил, что Платини был задержан для дачи показаний по этому делу.

"ФИФА осведомлена о сообщениях, связанных с Мишелем Платини. Просим понять, что у нас нет всех подробностей по этому делу и мы не можем это комментировать, - сообщили в пресс-службе. - В целом ФИФА подтверждает свою полную приверженность сотрудничеству с властями любой страны мира, где проводятся расследования в связи с футбольной деятельностью".

В декабре 2010 года Катар был выбран местом проведения чемпионата мира - 2022. Позднее некоторые футбольные чиновники обвинили представителей Катара в подкупе голосов. Однако в ноябре 2014 года стало известно, что специальная комиссия ФИФА провела расследование, не найдя нарушений в процессе выборов.