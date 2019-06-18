Колосков: раз Платини задержан, значит какие-то основания для этого были

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков не верит в виновность задержанного по подозрению в коррупции бывшего главу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, но отмечает, что допускает обоснованность действий правоохранительных органов. Об этом Колосков во вторник заявил ТАСС.

18 июня агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на французские правоохранительные органы сообщило о том, что Платини был взят под стражу по подозрению в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. Адвокат Уильям Бурдон вызвал Платини в качестве свидетеля, однако сотрудники Центрального управления по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями задержали бывшего президента УЕФА, когда он прибыл. Отмечалось, что 63-летний француз проходит по делу в статусе "свободного подозреваемого".

"На это известие отреагировал с большой горечью и негативом, потому что очень давно и хорошо знаю Платини, - сказал Колосков. - Для меня это стало шоком, не ожидал, что такое может случиться, нет никакого понимания [из-за чего именно был задержан Платини], мы далеки от этого, [не знаем] что и как там случилось. Личность масштаба Платини просто так, без оснований, не стали бы арестовывать. Понятно, что какие-то подозрения есть, я такой вывод делаю".

"Я, конечно, не верю в это, но одно дело - верить или не верить, а другое - есть факт или нет. Фигура такого масштаба не могла пойти, чтобы где-то сработать против футбола, проявить нечестность по отношению к игре. За ним раньше, и как за игроком, и как за президентом УЕФА, этого не было замечено. Меня смущает одно - раз он был задержан, значит какие-то основания были", - резюмировал Колосков.

В декабре 2010 года Катар был выбран местом проведения чемпионата мира - 2022. Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в семи городах - Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.