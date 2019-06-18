Серебряный призер ЧЕ по бобслею Кочержова приняла решение приостановить спортивную карьеру

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Обладательница серебряной медали чемпионата Европы по бобслею 2017 года разгоняющая Анастасия Кочержова приняла решение приостановить карьеру спортсменки. Об этом Кочержова сообщила ТАСС.

В январе 2017 года пилот Надежда Сергеева и разгоняющая Кочержова стали первыми российскими бобслеистками, сумевшими выиграть медали чемпионата Европы. Эти же спортсменки выступали в одном экипаже на Олимпиаде-2018 и заняли 12-е место, однако затем этот результат был аннулирован из-за нарушения антидопинговых правил Сергеевой. Сезон-2018/19 Кочержова пропустила.

"Я приняла решение приостановить свою спортивную карьеру, - сказала 28-летняя Кочержова. - Не могу исключать того, что однажды у меня появится желание вернуться в бобслей. А сейчас я работаю главным тренером в одном из центров спортивной подготовки Иркутска".

Кочержова является чемпионкой России 2018 года.