Дворкович: FIDE намерена добиться снятия барьеров для игры женщин в шахматы

КАЗАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Международная шахматная федерация (FIDE) обязана сделать все, чтобы раскрыть потенциал женщин, желающих играть в шахматы, и снять все барьеры для игры. Об этом во вторник на церемонии закрытия турнира претенденток по шахматам в Казани сообщил глава FIDE Аркадий Дворкович.

"Нет женских шахмат. Есть шахматы, в которые играют и мужчины, и женщины, и мы обязаны сделать все, чтобы открыть все дороги молодым девушкам, женщинам, которые хотят играть в шахматы, любят шахматы, раскрыть их таланты, снять все барьеры для игры. А для тех, кто хочет вносить свою роль в организацию шахмат, предоставить такие возможности. Мы начали делать это в последнее время все больше и больше", - сказал он.

Ранее российская шахматистка Александра Горячкина за два тура до финиша стала победительницей турнира претенденток. По итогам состязания в Казани она завоевала право провести титульный матч с чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. Призовой фонд этого матча составит 500 тысяч евро, это в полтора раза больше, чем в предыдущей встрече за звание чемпионки мира.