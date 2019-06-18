Срок нахождения Платини под стражей пока не определен

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Срок нахождения бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини под стражей пока не определен. Об этом ТАСС сообщил представитель француза Жан-Кристоф Алькье.

Платини был задержан во вторник. Изначально сообщалось, что он подозревается в коррупции при выборе Катара местом проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. Позже стало известно, что 63-летний Платини проходит по делу в качестве свидетеля, его задержание было необходимо, чтобы избежать сговора между фигурантами дела.

Алькье заявил, что он пока не знает, как долго Платини будет находиться под стражей.

В конце 2015 года Платини, занимавший также должность вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА), был отстранен комитетом по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием для отстранения стал перевод Йозефом Блаттером, который руководил ФИФА с 1998 по 2015 год, 2 млн швейцарских франков (около €1,7 млн) из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году.

Срок дисквалификации Платини истечет осенью этого года, поскольку суд частично удовлетворил апелляцию француза, сократив отстранение до четырех лет.