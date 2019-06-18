Олимпийский чемпион по фигурному катанию Климов вошел в состав технического комитета ISU

ТАСС, 18 июня. Олимпийский чемпион 2014 года по фигурному катанию в спортивных парах в командных соревнованиях Федор Климов включен в состав членов технического комитета Международного союза конькобежцев (ISU) одиночного и парного катания как представитель спортсменов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Климов выступал в паре вместе с Ксенией Столбовой. Он завершил спортивную карьеру в 2018 году.

Пара является серебряными призерами Олимпийских игр 2014 года в личном турнире и чемпионата мира того же года. На их счету три серебряные и одна бронзовая медаль чемпионата Европы. В сезоне-2015/16 спортсмены стали победителями финала Гран-при.

Климов не принимал участие в Олимпийских играх 2018 года из-за того, что Международный олимпийский комитет не допустил Столбову до соревнований.