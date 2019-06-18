FIDE: Китай заинтересован в матче за титул чемпионки мира

КАЗАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Китайская сторона выразила интерес в проведении матча за звание чемпионки мира по шахматам либо в конце 2019 года, либо в начале 2020 года. Об этом во вторник ТАСС сообщил глава Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

"Мы понимаем сейчас, что наши китайские друзья и российские коллеги будут основными претендентами. Предварительно мы говорили с китайскими партнерами, у них действительно есть интерес провести этот матч. Они готовы сделать это либо в конце этого года, либо в самом начале следующего года. Сейчас сразу после завершения турнира будем уже вести конкретные переговоры", - сказал он.

Как сообщалось ранее, россиянка Александра Горячкина досрочно выиграла турнир претенденток в Казани и в матче за звание чемпионки мира сыграет с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. Призовой фонд матча за мировую шахматную корону составит €500 тыс., это в полтора раза больше, чем в предыдущем поединке, который прошел в Китае в 2018 году.