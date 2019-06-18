Глава ОКР и EFC Поздняков был награжден за приверженность "честной игре" во время ЧЕ

ДЮССЕЛЬДОРФ /Германия/, 19 июня. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России и глава Европейской конфедерации фехтования (EFC) Станислав Поздняков был удостоен памятной награды за приверженность принципам "честной игры". Церемония награждения состоялась во время очередного соревновательного дня чемпионата Европы, о чем сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Награду Позднякову вручили президент Международного комитета "честной игры" Ено Камути и почетный член EFC Берт ван де Флиер.

Чемпионат Европы завершится 22 июня. В активе сборной России на данный момент две бронзовые и одна серебряная награды.