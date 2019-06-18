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ЧЕ-2019 по фехтованию

Глава ОКР и EFC Поздняков был награжден за приверженность "честной игре" во время ЧЕ

Награду вручили президент Международного комитета "честной игры" Ено Камути и почетный член EFC Берт ван де Флиер

ДЮССЕЛЬДОРФ /Германия/, 19 июня. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России и глава Европейской конфедерации фехтования (EFC) Станислав Поздняков был удостоен памятной награды за приверженность принципам "честной игры". Церемония награждения состоялась во время очередного соревновательного дня чемпионата Европы, о чем сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Награду Позднякову вручили президент Международного комитета "честной игры" Ено Камути и почетный член EFC Берт ван де Флиер.

Чемпионат Европы завершится 22 июня. В активе сборной России на данный момент две бронзовые и одна серебряная награды.

Теги
Поздняков, Станислав АлексеевичЧЕ-2019 по фехтованию
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