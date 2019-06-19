Глава правления МХЛ допускает проведение матчей на открытом воздухе в следующем сезоне

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Правление Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) рассмотрит вариант проведения нескольких игр сезона-2019/20 на открытом воздухе. Об этом ТАСС сообщил председатель правления МХЛ Александр Медведев.

"Проводить матчи на открытом воздухе - это затратное мероприятие. Если появится площадка, которую подготовит КХЛ [Континентальная хоккейная лига] или ВХЛ [Высшая хоккейная лига], а мы сможем прибиться к этим срокам, то почему нет. Молодежный хоккей яркий, быстрый, сыграть на открытом воздухе - это хорошая идея, давайте мы подумаем", - сказал Медведев.

В истории Континентальной хоккейной лиги проходило три встречи на открытом воздухе. Первая игра состоялась в Хельсинки 2 декабря 2017 года между местным "Йокеритом" и петербургским СКА, победу одержал клуб из Санкт-Петербурга (4:3). Еще две игры на открытом воздухе прошли между рижским и минским "Динамо", первая из которых состоялась 20 января 2018 года и завершилась в пользу клуба из столицы Белоруссии (3:2), в третьей игре, которая состоялась 15 февраля 2019-го, победило рижское "Динамо" со счетом 3:1.

Кроме того, 22 декабря 2018 года клубы ЦСКА и СКА провели матч регулярного чемпионата КХЛ на футбольном стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге под закрытой крышей. На встрече был установлен новый рекорд посещаемости не только КХЛ, но и отечественных первенств - 67 770 зрителей.

ВХЛ традиционно один раз в сезоне проводит "Русскую классику" - матч регулярного чемпионата под открытым небом. Первая игра "Русской классики" состоялась 17 февраля 2012 года в Красноярске на стадионе "Центральный" между местным "Соколом" и ярославским "Локомотивом", матч завершился победой гостей со счетом 3:2, на трибунах команды поддерживали 16 100 зрителей - это рекорд посещаемости ВХЛ. Последний матч на открытом воздухе прошел в Альметьевске 29 декабря 2018 года, местный клуб "Нефтяник" принимал "Торос" (Нефтекамск) и одержал победу в серии буллитов со счетом 3:2. Следующая игра "Русской классики" сезона-2019/20 пройдет в Тюмени, участники встречи станут известны позднее.

Чемпионом МХЛ сезона-2018/19 стал ярославский "Локо", выигравший Кубок Харламова в рекордный третий раз (2016, 2018, 2019). Ярославцы выиграли финальную серию у екатеринбургского "Авто" со счетом 4-3.