ЦСКА выкупил права на футболиста "Эвертона" Влашича

ТАСС, 19 июня. Российский футбольный клуб ЦСКА выкупил права на хорватского полузащитника английского "Эвертона" Николу Влашича. Об этом в среду сообщила пресс-служба ЦСКА.

Контракт с футболистом рассчитан на пять лет.

В прошедшем сезоне Влашич выступал за ЦСКА на правах аренды. Всего 21-летний полузащитник провел 31 матч (Российская премьер-лига - 25, Лига чемпионов - 6), забил восемь мячей и отдал семь результативных передач. ЦСКА в сезоне-2018/19 занял четвертое место в чемпионате России, в следующем сезоне клуб примет участие в групповом турнире Лиги Европы.