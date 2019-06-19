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Футбол в России

ЦСКА выкупил права на футболиста "Эвертона" Влашича

Контракт 21-летнего хорвата с московским клубом рассчитан на пять лет
Никола Влашич Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Никола Влашич
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 19 июня. Российский футбольный клуб ЦСКА выкупил права на хорватского полузащитника английского "Эвертона" Николу Влашича. Об этом в среду сообщила пресс-служба ЦСКА.

Контракт с футболистом рассчитан на пять лет.

В прошедшем сезоне Влашич выступал за ЦСКА на правах аренды. Всего 21-летний полузащитник провел 31 матч (Российская премьер-лига - 25, Лига чемпионов - 6), забил восемь мячей и отдал семь результативных передач. ЦСКА в сезоне-2018/19 занял четвертое место в чемпионате России, в следующем сезоне клуб примет участие в групповом турнире Лиги Европы.

Теги
Российский футбол
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