Российские шпажистки завершили борьбу на ЧМ по фехтованию в индивидуальных соревнованиях

ДЮССЕЛЬДОРФ /Германия/, 19 июня. /ТАСС/. Российские фехтовальщицы на шпагах завершили выступление в индивидуальных соревнованиях на чемпионате Европы. Соревнования проходят в немецком Дюссельдорфе.

Лучший результат среди россиянок показала Виолетта Колобова. В 1/8 финала спортсменка уступила француженке Мари-Флоренс Кандассами со счетом 14:15. Россиянка Татьяна Андрюшина завершила выступление на турнире на стадии 1/16 финала, проиграв немке Александре Эхлер (10:15), Виолетта Храпина и Любовь Шутова выбыли на стадии 1/32 финала.

В активе сборной России на текущем первенстве Европы три медали. В понедельник бронзовые медали завоевали саблистка Софья Великая и рапирист Алексей Черемисинов, во вторник серебро российской команде принесла рапиристка Инна Дериглазова.

Программа индивидуальных соревнований чемпионата Европы завершится 19 июня. Командные турниры пройдут с 20 по 22 июня.