Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании по футболу

ТАСС, 19 июня. Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике покинул свой пост. Об этом на пресс-конференции объявил президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес.

Контракт 49-летнего испанца был рассчитан до 15 июля 2020 года. На этом посту его заменит Роберто Морено, 41-летний специалист ранее был ассистентом Энрике.

"Луис Энрике сообщил нам, что он не будет продолжать работу на своем посту, - сказал Рубиалес. - Я благодарю его за работу, у нас не было к нему никаких претензий. Мы были с ним единым целым, наши двери для него всегда будут открыты".

Энрике возглавил сборную Испании 9 июля 2018 года. Под его руководством сборная Испании провела десять матчей, в которых одержала восемь побед и потерпела два поражения. В розыгрыше Лиги наций сезона-2018/19 сборная Испании выступала в группе 4 лиги А и заняла второе место, не пробившись в плей-офф.

Ранее специалист возглавлял итальянскую "Рому", испанские "Сельту" и "Барселону", с которой дважды выиграл чемпионат Испании (2015, 2016), трижды - Кубок Испании (2015, 2016, 2017), а также единожды - Суперкубок Испании (2016), Лигу чемпионов (2015), Суперкубок УЕФА (2015) и клубный чемпионат мира (2015). В 2015 году он был признан тренером года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).