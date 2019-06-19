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Футбол в России

Футбольные клубы "Анжи" и "Урожай" допущены до внештатной процедуры лицензирования

Также до внештатной процедуры допущены "Сызрань-2003", "Химик-Арсенал", "Алания", "Родина", "Новосибирск", черкесский "Интер", "Звезда" и "Зоркий"

ТАСС, 19 июня. Российский футбольный союз (РФС) допустил до внештатной процедуры лицензирования махачкалинский "Анжи" и краснодарский "Урожай". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"Анжи" испытывал финансовые проблемы на протяжении сезона-2018/19. В минувшем сезоне чемпионата России клуб занял 15-е место и выбыл в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), но не прошел лицензирование для участия во втором по силе дивизионе чемпионата страны. "Урожай" занял второе место в зоне "Юг" Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и не смог выйти в ФНЛ. Клубу также было отказано в выдаче лицензии.

Помимо "Анжи" и "Урожая", до внештатной процедуры лицензирования футбольные клубы допущены "Сызрань-2003", тульский "Химик-Арсенал", который станет второй командой выступающего в премьер-лиге "Арсенала", владикавказская "Алания", московская "Родина", "Новосибирск", черкесский "Интер", пермская "Звезда" и красногорский "Зоркий".

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