Главный тренер "Локомотива" Семин не хочет отпускать вратаря Гилерме из клуба

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин рассчитывает, что вратарь команды Гилерме продлит контракт с клубом. Об этом Семин заявил ТАСС.

Действующий контракт 33-летнего голкипера с "Локомотивом" истекает в декабре. По сообщениям СМИ, Гилерме пока отказывается продлевать контракт с клубом, поскольку его не устраивают финансовые условия соглашения. Газета "Спорт-Экспресс" сообщала, что игрок входит в сферу интересов московского "Спартака".

"Как вы думаете, если он является первым номером сборной России, нужен он мне или нет? Конечно, нужен. Посмотрим, как получится, многое зависит и от Гилерме", - сказал Семин.

Голкипер выступает за "Локомотив" с 2007 года. В составе клуба он стал чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка России.

В ноябре 2015 года бразилец Гилерме получил российское гражданство, что дало ему право выступать за сборную России, за которую он провел восемь матчей.