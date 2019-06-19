Российские саблисты Решетников и Ибрагимов разыграют золото ЧЕ по фехтованию

ДЮССЕЛЬДОРФ /Германия/, 19 июня. /ТАСС/. Россияне Вениамин Решетников и Камиль Ибрагимов вышли в финал чемпионата Европы по фехтованию в соревнованиях саблистов. Турнир проходит в немецком Дюссельдорфе.

В полуфинале Решетников одержал победу над немцем Максом Хартунгом со счетом 15:10, а Ибрагимов оказался сильнее Сандро Базадзе из Грузии (15:11). Впервые с 2014 года в финале мужского турнира саблистов чемпионата Европы встретятся два россиянина. Тогда золото завоевал Алексей Якименко, победив Решетникова со счетом 15:11. Сборная России гарантировала себе первую золотую медаль чемпионата Европы по фехтованию в Дюссельдорфе.

Решетников является четырехкратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы, победителем Универсиады 2013 года в Казани. Ибрагимов завоевал по две золотые медали чемпионатов мира, Европы и казанской Универсиады.

Чемпионат Европы завершится 22 июня.