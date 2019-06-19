{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧЕ-2019 по фехтованию

Российские саблисты Решетников и Ибрагимов разыграют золото ЧЕ по фехтованию

В полуфинале Решетников победил немца Макса Хартунга, Ибрагимов - грузина Сандро Базадзе
Вениамин Решетников (справа) EPA-EFE/SASCHA STEINBACH
Описание
Вениамин Решетников (справа)
© EPA-EFE/SASCHA STEINBACH

ДЮССЕЛЬДОРФ /Германия/, 19 июня. /ТАСС/. Россияне Вениамин Решетников и Камиль Ибрагимов вышли в финал чемпионата Европы по фехтованию в соревнованиях саблистов. Турнир проходит в немецком Дюссельдорфе.

В полуфинале Решетников одержал победу над немцем Максом Хартунгом со счетом 15:10, а Ибрагимов оказался сильнее Сандро Базадзе из Грузии (15:11). Впервые с 2014 года в финале мужского турнира саблистов чемпионата Европы встретятся два россиянина. Тогда золото завоевал Алексей Якименко, победив Решетникова со счетом 15:11. Сборная России гарантировала себе первую золотую медаль чемпионата Европы по фехтованию в Дюссельдорфе.

Решетников является четырехкратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы, победителем Универсиады 2013 года в Казани. Ибрагимов завоевал по две золотые медали чемпионатов мира, Европы и казанской Универсиады.

Чемпионат Европы завершится 22 июня.

Теги
ЧЕ-2019 по фехтованию
Министр спорта России Колобков и глава Татарстана Минниханов провели рабочую встречу
Во встрече также приняли участие министр спорта Республики Татарстан и директор Дирекции спортивных и социальных проектов Казани
Читать полностью