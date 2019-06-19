Золотой Решетников. Саблист принес сборной России единственную личную победу на ЧЕ

ДЮССЕЛЬДОРФ /Германия/, 20 июня. /ТАСС/. Сборная России по фехтованию завоевала одно золото, два серебра и две бронзы в личных турнирах на чемпионате Европы, который проходит в Дюссельдорфе. Единственную победу команде принес саблист Вениамин Решетников, на прошлогоднем же первенстве российские спортсмены выиграли три личные награды высшей пробы.

32-летнему Решетникову удалось вновь стать чемпионом Европы в личном турнире спустя десять лет. В финале соревнований он выиграл у 25-летнего соотечественника Камиля Ибрагимова со счетом 15:7. В беседе с ТАСС Решетников признался, что борьба с друзьями по команде не является его сильной стороной, так как подобные встречи эмоционально даются спортсмену очень тяжело.

В предыдущий раз саблист становился чемпионом Европы в 2009 году, когда турнир проходил в Пловдиве (Болгария). В ближайшее время он постарается забыть об этом достижении ради общего результата. Через два дня Решетникову, Ибрагимову, а также Дмитрию Даниленко и Константину Лоханову предстоит сражение в командных соревнованиях. "О личной победе надо забыть, мы все сюда приехали за командным золотом", - подчеркнул Решетников.

Ибрагимов уверенно заявил, что сборная России выиграет предстающую часть чемпионате Европы. "Я командные турниры обожаю, уверен, что мы победим", - подчеркнул спортсмен. При этом саблист остался разочарован результатом финала в личном турнире. "Расстроен, что проиграл с крупным счетом, не навязал бой и очень легко отдал этот поединок, ставлю себе за выступление три балла из пяти, надо быть реалистом", - добавил Ибрагимов.