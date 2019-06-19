Золотой Решетников. Саблист принес сборной России единственную личную победу на ЧЕ

ДЮССЕЛЬДОРФ /Германия/, 20 июня. /ТАСС/. Сборная России по фехтованию завоевала одно золото, два серебра и две бронзы в личных турнирах на чемпионате Европы, который проходит в Дюссельдорфе. Единственную победу команде принес саблист Вениамин Решетников, на прошлогоднем же первенстве российские спортсмены выиграли три личные награды высшей пробы.
32-летнему Решетникову удалось вновь стать чемпионом Европы в личном турнире спустя десять лет. В финале соревнований он выиграл у 25-летнего соотечественника Камиля Ибрагимова со счетом 15:7. В беседе с ТАСС Решетников признался, что борьба с друзьями по команде не является его сильной стороной, так как подобные встречи эмоционально даются спортсмену очень тяжело.
В предыдущий раз саблист становился чемпионом Европы в 2009 году, когда турнир проходил в Пловдиве (Болгария). В ближайшее время он постарается забыть об этом достижении ради общего результата. Через два дня Решетникову, Ибрагимову, а также Дмитрию Даниленко и Константину Лоханову предстоит сражение в командных соревнованиях. "О личной победе надо забыть, мы все сюда приехали за командным золотом", - подчеркнул Решетников.
Ибрагимов уверенно заявил, что сборная России выиграет предстающую часть чемпионате Европы. "Я командные турниры обожаю, уверен, что мы победим", - подчеркнул спортсмен. При этом саблист остался разочарован результатом финала в личном турнире. "Расстроен, что проиграл с крупным счетом, не навязал бой и очень легко отдал этот поединок, ставлю себе за выступление три балла из пяти, надо быть реалистом", - добавил Ибрагимов.
На счету саблистов на нынешнем чемпионате Европы три медали, так как в первый день соревнований бронзовую награду завоевала Софья Великая. Старший тренер саблистов француз Кристиан Бауэр заявил ТАСС, что после хорошего выступления сборной в индивидуальном турнире он рассчитывает на ее успех в командном.
Первую же медаль чемпионата Европы российской сборной принес рапирист Алексей Черемисинов, завоевавший бронзовую награду. Аналогичного успеха в женской части этого вида соревнований добилась Инна Деризглазова. А вот шпажисты наград не завоевали - мужская и женская сборные остались без медалей. Дальше всех по сетке турнира смогла пройти Виолетта Колобова, остановившаяся на стадии 1/8 финала.
Командные надежды
Как отметил в беседе с ТАСС президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов, все рассчитывают на успех шпажистов в предстоящей части чемпионата Европы. "Надеемся на командные соревнования. На Олимпиаду нужно пробиваться через команду, но конкуренция будет высокая, а этот вид всегда непредсказуемый и капризный. Будем надеяться, что шпажисты соберутся, ведь потенциал побороться за медали у них есть", - сказал Михайлов.
Первыми в борьбу 20 июня вступят рапиристы и саблистки. Мужскую сборную рапиристов представляют Тимур Сафин, Черемисинов, Тимур Арсланов и Дмитрий Жеребченко. В состав женской команды саблисток вошли Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Яна Егорян.
Шпажисты и рапиристки разыграют медали 21 июня. В мужской сборной по фехтованию на шпаге в Дюссельдорфе выступают Сергей Бида, Никита Глазков, Сергей Ходос и Георгий Бруев. В команду рапиристок вошли Дериглазова, Анастасия Иванова, Лариса Коробейникова и Аделина Загидуллина.
В последний день чемпионата Европы за награды поборются саблисты и шпажистки. В составе мужской команды по сабле значатся Решетников, Ибрагимов, Даниленко и Лоханов. Честь женской шпаги будут отстаивать Колобова, Татьяна Андрюшина, Любовь Шутова и Виолетта Храпина.