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НХЛ

Тренер "Нью-Йорк Айлендерс" Тротц стал лучшим по итогам сезона НХЛ

Специалист получил приз "Джек Адамс Эворд" второй раз в карьере, впервые он был удостоен награды в 2016 году, когда возглавлял "Вашингтон"
Главный тренер "Нью-Йорк Айлендерс" Барри Тротц AP Photo/John Locher
Описание
Главный тренер "Нью-Йорк Айлендерс" Барри Тротц
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 20 июня. Главный тренер "Нью-Йорк Айлендерс" Барри Тротц признан лучшим наставником по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2019/20. Церемония вручения индивидуальных наград проходит в Лас-Вегасе.

По итогам голосования 56-летний Тротц опередил главного тренера "Сент-Луиса" Крэйга Беруби и наставника "Тампы" Джона Купера. Специалист во второй раз в карьере стал обладателем награды имени Джека Адамса. Ранее он выигрывал приз в 2016 году, являясь главным тренером "Вашингтона".

"Айлендерс" по итогам регулярного чемпионата заняли пятое место в сводной таблице НХЛ, набрав 103 очка. В прошлом сезоне Тротц возглавлял "Вашингтон" и привел команду к победе в Кубке Стэнли.

Приз лучшему тренеру вручается с 1974 года. Он носит имя бывшего наставника и генерального менеджера Джека Адамса. Специалист работал в "Детройте" на протяжении 36 лет и выиграл семь Кубков Стэнли. В 1959 году Адамса включили в Зал хоккейной славы.

Чаще всех лучшим тренером НХЛ становился Пэт Бернс (три раза). Он выигрывал награду в качестве наставника "Монреаля" (1989), "Торонто" (1993) и "Бостона" (1998).

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