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НХЛ

Третьяк назвал Кучерова, Василевского и Овечкина хоккейными послами России

Российские хоккеисты выиграли несколько личных наград по итогам сезона НХЛ и вошли в символическую пятерку
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов /. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Никита Кучеров, его партнер по команде вратарь Андрей Василевский и форвард "Вашингтона" Александр Овечкин являются хоккейными послами России. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

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В ночь на четверг состоялся гала-вечер НХЛ, по итогам которого Кучеров получил три награды - "Харт Трофи" (вручается самому ценному игроку по итогам сезона), "Арт Росс Трофи" (награда лучшему бомбардиру сезона) и "Тед Линдсей Эворд" (приз лучшему хоккеисту по версии профсоюза игроков лиги), Василевский стал обладателем "Везина Трофи" (награда лучшему вратарю). Капитан "Вашингтона" в восьмой раз в карьере стал обладателем "Морис Ришар Трофи" (приз лучшему снайперу прошедшего регулярного чемпионата НХЛ). Все трое вошли в символическую сборную по итогам сезона.

"Это престиж нашей страны, нашего хоккея, - сказал Третьяк. - Нужно поздравить не только их, но и тренеров, которые их воспитали. Это наши хоккейные послы, потому что через них идет отношение к нашему хоккею, нашей стране. Я был в Монреале, там ходили на матч "Вашингтона" как в Большой театр".

"Это талантливые люди, тем более я знаю, что такое НХЛ - как там тяжело играть, эти переезды, - отметил глава ФХР. - Там нужно быть лучшим из лучших, собраны лучшие игроки всего мира. Я не помню, чтобы в такую символическую сборную мира входило трое наших в один сезон".

Третьяк назвал признание российских хоккеистов по итогам сезона в НХЛ большим успехом, а также поздравил их. "Самое главное, с них можно брать пример, чтобы остальным ребятам было куда стремиться", - резюмировал он.

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Третьяк, Владислав Александрович
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