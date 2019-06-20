Россияне снова среди лучших в НХЛ. Овечкин, Кучеров и Василевский выиграли пять наград

ТАСС, 20 июня. Российские игроки Никита Кучеров, Александр Овечкин и Андрей Василевский стали лауреатами пяти индивидуальных призов по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2018/19. Церемония закрытия сезона, на которой вручались награды, прошла в Лас-Вегасе.

Василевский вторым среди россиян после Сергея Бобровского (2012/13, 2016/17) стал лучшим голкипером регулярного чемпионата. Он провел 53 матча за "Тампу", одержав 39 побед (лучший результат в сезоне среди вратарей) и отражая в среднем 92,5% бросков. Россиянин разделил четвертое место в лиге с голкипером "Нью-Йорк Айлендерс" Робином Ленером по количеству матчей "на ноль" (по шесть). По итогам прошлогоднего голосования Василевский занял третье место, уступив голкиперу "Нэшвилла" Пекке Ринне (1-е место) и Коннору Хеллебайку из "Виннипега".

Приз самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ вручается с 1924 года. Рекордсменом по количеству наград является Гретцки, девять раз становившийся лауреатом. Из россиян обладателями "Харт Трофи" становились Сергей Федоров (1994), Александр Овечкин (2008, 2009, 2013) и Евгений Малкин (2012).

Первый тренер Кучерова Геннадий Курдин считает награды заслуженными, но отметил, что хоккеисту будет непросто удержать столь высокий уровень в следующем сезоне. "В этом году Патрик Кейн и Коннор Макдэвид даже не попали в плей-офф, очков Никита набрал больше, поэтому, в принципе, предсказуемо. Все призы ценные, но признание игроков, наверное, ценнее, потому что они профессионалы и вместе с ним играют на площадке. Следующий сезон будет показательным, удержаться на вершине всегда тяжелее", - сказал Курдин ТАСС.

26-летний россиянин стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата ("Арт Росс Трофи"), набрав 128 (41+87) очков. Форвард побил рекорд по количеству очков за один сезон среди российских хоккеистов, превзойдя достижение Александра Могильного (127), установленное в сезоне-1992/93. Также Кучеров стал самым результативным игроком за последние 23 года по количеству очков за один регулярный чемпионат, в сезоне-1995/96 хоккеисты "Питтсбурга" Марио Лемье и Яромир Ягр набрали 161 и 149 очков соответственно.

Нападающий "Тампы" Кучеров был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата как по версии журналистов ("Харт Трофи"), так и по версии членов профсоюза игроков ("Тед Линдсей Эворд"). В борьбе за "Харт Трофи" россиянин опередил нападающего "Питтсбурга" Сидни Кросби и форварда "Эдмонтона" Коннора Макдэвида. 164 журналиста из 171 назвали Кучерова лучшим игроком сезона.

В завершившемся регулярном чемпионате пал и еще один российский рекорд - по набранным очкам за карьеру в матчах регулярных чемпионатов. Новым рекордсменом стал Овечкин, который в начале февраля превзошел достижение трехкратного обладателя Кубка Стэнли Сергея Федорова (1179 очков). Всего на счету Овечкина сейчас 1211 (658+553) очков в 1084 матчах в регулярных чемпионатах.

"Невозможно описать то, как они подготавливаются к сезону и работают, что делают для победы. Этот вечер важен не только для самих игроков, но и для их семей, потому что с детских лет родители возили их на катки, помогали. Такие призы посвящаются родителям, женам, семьям за то, что они сделали для них, ребята получили заслуженные награды благодаря работоспособности", - отметил агент Василевского и Кучерова Дэн Мильштейн.

"Тампа" заняла первое место по итогам регулярного чемпионата, а в первом раунде плей-офф не смогла выиграть ни одной игры у "Коламбуса". "Конечно, приз "Везина Трофи" тоже хорош. Я очень рад получить его. Но моя главная цель - Кубок Стэнли", - отметил Василевский на церемонии.

В этот раз, помимо Ленера, в тройку лучших попал голкипер "Далласа" Бен Бишоп. Из 31 генерального менеджера 28 отдали первое место Василевскому, еще два - второе. Генменеджер одной команды не включил россиянина в тройку лучших вратарей сезона. Бишоп занял в голосовании второе место, Ленер - третье.

"Андрей более спокойный [чем Бобровский], отличается за счет выбора места в воротах. Но оба практически играют в одном стиле. Василевский чуть габаритнее, чем Бобровский, поэтому техникой они друг от друга отличаются - Бобровский резче, чем Андрей, но Василевский выбирает более правильную позицию, хорошо разгадывает комбинации", - пояснил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Овечкин восьмой раз в карьере стал лучшим снайпером регулярного чемпионата, за что удостоился "Морис Ришар Трофи". По этому показателю россиянин опередил Бобби Халла. В завершившейся "регулярке" Овечкин забросил 51 шайбу и стал третьим игроком в истории, кому удалось пробить "полтинник" восемь раз и более за карьеру. Впереди него идут только канадцы Уэйн Гретцки и Майк Босси, на счету которых по девять сезонов с 50 и более шайбами.

Сам Овечкин церемонию вручения индивидуальных наград пропустил и предпочел отдых с семьей. "Вашингтон", который в прошлом сезоне выиграл Кубок Стэнли, стал победителем Столичного дивизиона, а в первом раунде плей-офф в семи матчах уступил "Каролине".

Овечкин, Кучеров и Василевский по итогам сезона вошли в символическую сборную НХЛ. Также в число лучших игроков попали защитники Марк Джиордано ("Калгари"), Брент Бёрнс ("Сан-Хосе") и нападающий Коннор Макдэвид ("Эдмонтон"). Вторую сборную лучших хоккеистов составили вратарь Бен Бишоп ("Даллас"), защитники Виктор Хедман ("Тампа") и Джон Карлсон ("Вашингтон"), а также нападающие Сидни Кросби ("Питтсбург"), Брэд Маршанд ("Бостон") и Патрик Кейн ("Чикаго").

Третьяк в беседе с ТАСС назвал большим успехом включение трех россиян в символическую сборную. "Это наши хоккейные послы, потому что через них идет отношение к нашему хоккею, нашей стране. Я был в Монреале, там ходили на матч "Вашингтона", как в Большой театр". Я знаю, что такое НХЛ, как там тяжело играть, нужно быть лучшим из лучших, собраны лучшие игроки всего мира, я не помню, чтобы в такую символическую сборную мира входило трое наших в один сезон", - сказал Третьяк.

Петтерссон - лучший новичок, Тротц - лучший тренер

Лучшим новичком по итогам регулярного чемпионата стал нападающий "Ванкувера" Элиас Петтерссон. 20-летний швед в своем дебютном сезоне набрал 66 (28+38) очков в 71 матче чемпионата. В борьбе за "Колдер Трофи" он опередил своего соотечественника 19-летнего защитника "Баффало" Расмуса Далина (9+35), ставшего первым номером прошлогоднего драфта, и 25-летнего вратаря "Сент-Луиса" Джордана Биннингтона, который в 32 играх пять раз сыграл "на ноль", отражая 91,4% бросков.

Решающую роль в определении победителя сыграл тот факт, что обладатель Кубка Стэнли Биннингтон свой первый матч в сезоне провел только в начале января, в то время как Петтерссон был стабилен на протяжении всего чемпионата. Он стал четвертым шведом, получившим приз лучшему новичку сезона после Петера Форсберга (1995), Даниэля Альфредссона (1996) и Габриэля Ландескуга (2012). Впервые с 1992 года обладателем "Колдер Трофи" стал представитель "Ванкувера". В прошлый раз это удалось россиянину Павлу Буре.

Приз лучшему тренеру сезона во второй раз в карьере получил главный тренер "Нью-Йорк Айлендерс" Барри Тротц. По итогам голосования он обошел наставника "Тампы" Джона Купера и главного тренера "Сент-Луиса" Крэйга Беруби, который принял команду по ходу сезона. Ранее Тротц становился обладателем награды в 2016 году, когда возглавлял "Вашингтон". В прошлом году специалист привел "столичных" к первому Кубку Стэнли в истории, но не смог найти компромисса с руководством относительно зарплаты и не подписал новое соглашение.

56-летний специалист продолжил карьеру в "Айлендерс", которые в межсезонье лишились своего многолетнего лидера и капитана Джона Тавареса. Многие предрекали "островитянам" начало перестройки и место в нижней части турнирной таблицы. Команда Тротца же стабильно провела сезон и отстала от "Вашингтона", который одержал победу в Столичном дивизионе, на одно очко.

"Айлендерс" выиграли 48 матчей и набрали 103 очка по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф команда из Нью-Йорка всухую переиграла "Питтсбург", а в полуфинале конференции не сумела выиграть ни одного матча у "Каролины"

Джиордано стал лучшим защитником

Капитан "Калгари" Марк Джиордано получил "Норрис Трофи" - приз лучшему защитнику. 35-летний канадец стал вторым в списке бомбардиров регулярного чемпионата среди защитников, набрав 74 (17+57) очка при лучшем в лиге показателе полезности "+39". "Калгари" в таблице Западной конференции финишировал первым, однако в стартовом раунде Кубка Стэнли уступил "Колорадо" (1-4).

На приз также претендовали Брент Бёрнс ("Сан-Хосе") и Виктор Хедман ("Тампа"). 34-летний Бёрнс в регулярном чемпионате сезона-2018/19 набрал больше всех очков (83) и сделал больше всех результативных передач (67) среди защитников и стал первым в истории "Сан-Хосе" игроком обороны, отметившимся по крайней мере 60 передачами за один сезон. "Сан-Хосе" занял второе место в турнирной таблице Западной конференции, в первом раунде плей-офф команда обыграла "Вегас" (4-3), во втором оказалась сильней "Колорадо" (4-3), а в полуфинале проиграла будущему победителю турнира "Сент-Луису" (2-4). 28-летний Хедман выиграл "Норрис Трофи" в прошлом году, он стал лучшим в "Тампе" среди защитников по очкам (54), голам (12) и передачам (42).

Самый ценный игрок розыгрыша Кубка Стэнли форвард "Сент-Луиса" Райан О'Райлли стал обладателем приза лучшему нападающему оборонительного плана ("Селки Трофи") по итогам регулярного чемпионата. В тройку попали Марк Стоун из "Вегаса", а также четырехкратный лауреат награды и рекордсмен по этому показателю Патрис Бержерон из "Бостона". О'Райлли в 82 играх набрал 77 (28+49) очков при показателе полезности "+22", а также выиграл больше всех вбрасываний (1086) с процентом 56,9 и совершил 94 перехвата.

Лауреатом "Леди Бинг Трофи" стал нападающий "Флориды" Александр Барков. Этот приз присуждается игроку, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством. Финский хоккеист в 82 играх набрал 96 (35+61) очков при всего восьми минутах штрафа.

Награду имени Марка Мессье, которая вручается за лидерские качества, получил нападающий "Нэшвилла" Уэйн Симмондс. Лауреата трофея определяет сам Мессье. Симмондс по ходу сезона был обменян из "Филадельфии" в "Нэшвилл". В 79 матчах он набрал 30 (17+13) очков.

Суини - лучший генменеджер

Лучшим генеральным менеджером был признан функционер "Бостона" Дон Суини, который работает на своей должности с 2015 года. Также на приз претендовали Дуг Армстронг из "Сент-Луиса" и Дон Уодделл из "Каролины". Его команда впервые с сезона-2008/09 пробилась в плей-офф, где победила прошлогоднего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтон" (4-3) и "Нью-Йорк Айлендерс" (4-0), а в финале конференции уступила "Бостону" (0-4). "Сент-Луис" Армстронга стал 12-м по итогам регулярного чемпионата и завоевал Кубок Стэнли впервые в истории.

"Бостон" в прошедшем регулярном чемпионате набрал 107 очков, что на пять меньше, чем прошлом сезоне. Команда заняла второе место в Западной конференции, а также третье - в сводной турнирной таблице НХЛ. В плей-офф "Бостон" добрался до финала Кубка Стэнли, где проиграла "Сент-Луису" со счетом 3-4.

"Бостон" выстраивал команду, которая будет претендовать на Кубок Стэнли, на протяжении нескольких лет. Еще в прошлом сезоне главный тренер Брюс Кэссиди нашел ударную тройку Брэд Маршанд - Патрис Бержерон - Давид Пастрняк. Место второго центрального нападающего прочно занято опытным Давидом Крейчи, в связке с ним действовал Джейк Дебраск, забросивший 27 шайб в регулярном чемпионате. Линия обороны перед началом сезона была укреплена достаточно надежным защитником Джоном Муром из "Нью-Джерси".

По ходу сезона бостонцы обменяли крайнего форварда Райана Донато, который не оправдывал надежд, на нападающего "Миннесоты" Чарли Койла. Также состав команды пополнил нападающий Маркус Юханссон, который был получен за два драфт-пика. Койл и Юханссон сформировали связку в третьем звене, оба хоккеиста умеют отрабатывать в обороне и хороши в единоборствах. В плей-офф на двоих они набрали 27 очков, что является хорошим показателем для игроков третьего звена.

Незаметные герои

Приз за преданность хоккею ("Билл Мастертон Трофи") получил вратарь "Айлендерс" Робин Ленер. Шведский голкипер перед началом сезона рассказал о том, что у него было диагностировано биполярное расстройство с маниакальными фазами. Также он признался, что не раз мог покончить с собой.

Выйти из состояния депрессии Ленеру помог его агент, в результате вратарь прошел курсы реабилитации в Аризоне. По окончании лечения Ленер решил покинуть "Баффало", после чего только генеральный менеджер "Айлендерс" Лу Ламорелло предложил однолетний контракт на полтора миллиона долларов. В сезоне-2018/19 Ленер провел 46 матчей и отражал 93 процента бросков по своим воротам.

Награда игроку, являющемуся примером для других на льду и в общественной жизни, досталась форварду "Миннесоты" Джейсону Цукеру ("Кинг Клэнси Трофи"). Приз имени Вилли О'Ри получил создатель молодежной хоккейной программы в городе Флинт Рико Филлипс. Трофей вручается человеку, который наилучшим образом использует хоккей в качестве платформы, помогающей людям развивать характер и важные жизненные навыки.

Также стало известно, что на обложку видеоигры NHL 2020 будет помещен нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс. 21-летний форвард в 68 играх набрал 73 (37+36) очка.

Сезон-2019/20 в НХЛ стартует 4 октября. 21 и 22 июня в Ванкувере пройдет драфт новичков.