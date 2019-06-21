UCI сократил количество этапов Кубка мира по велоспорту на треке до трех

ТАСС, 21 июня. Руководящий комитет Международного союза велосипедистов (UCI) внес изменения в календарь соревнований на треке на сезон-2020/21. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.

Изменения были внесены на встрече членов международной организации в Швейцарии. Согласно новому календарю, сократится количество этапов Кубка мира с шести до трех. Они пройдут с июля по сентябрь, а не с октября по январь как ранее. Изменения в календаре вступят в силу с 2021 года. Отмечается, что Кубок мира сменит название на UCI Track Cycling Nations' Cup.

Также UCI планирует создать новую серию, которая будет проводиться с ноября по февраль, начиная с сезона-2021/22. Участники будут заявлены на эти соревнования от своих национальных команд. Начиная с 2021 года чемпионат мира будет проводиться в октябре вместо весны.

Кроме того, стал известен календарь велогонки Гран-Фондо на 2020 год, в который вошел московский этап (23-24 мая) и этап в Волоколамске (11-12 июля). Гран-Фондо - мировая серия шоссейных велосипедных заездов, которая объединяет на одной трассе профессионалов и любителей велоспорта. С 2016 года Гран-Фондо проводится и в России.