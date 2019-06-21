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Футбол в России

ЦСКА продлил контракт с футболистом Дзагоевым до 2021 года

Полузащитник выступает за основную команду ЦСКА с 2008 года
Алан Дзагоев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Алан Дзагоев
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА подписал новый контракт с полузащитником Аланом Дзагоевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до 2021 года.

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Дзагоев выступает за основную команду ЦСКА с 2008 года, в составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.

В составе сборной России полузащитник провел 59 матчей и забил девять голов. Дзагоев принял участие в чемпионате мира 2018 года, который проходил в России, он сыграл на мировом первенстве два матча и забил один гол. Российская команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира, где в серии пенальти проиграла сборной Хорватии.

ЦСКА в прошлом сезоне занял четвертое место в чемпионате России и сыграет в сезоне-2019/20 в групповом этапе Лиги Европы.

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