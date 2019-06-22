Россиянин Подколзин выбран клубом НХЛ "Ванкувер" на драфте 2019 года под 10-м номером

ТАСС, 22 июня. "Ванкувер" выбрал российского нападающего Василия Подколзина на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2019 года под общим 10-м номером. Церемония проходит в Ванкувере.

17-летний Подколзин, ставший первым выбранным россиянином на драфте-2019, занял второе место в итоговом рейтинге центрального скаутского бюро НХЛ среди полевых игроков, родившихся в Европе. На первой строчке в нем расположился финн Каапо Какко, который под вторым номером ушел в "Нью-Йорк Рейнджерс".

Подколзин в минувшем сезоне выступал в ряде турниров - в августе 2018 года он играл в Эдмонтоне на Кубке Глинки-Гретцки, где в пяти матчах забросил восемь шайб, став лучшим снайпером соревнования, и набрал 11 очков. В январе текущего года хоккеист выиграл бронзовую медаль на молодежном чемпионате мира в Ванкувере, записав попутно на свой счет три голевые передачи. Завершился для него международный сезон в апреле мировым первенством среди юниорских команд, на котором он заработал четыре (1+3) балла в семи встречах.

В Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) Подколзин сыграл 14 матчей в регулярном чемпионате за петербургский клуб "СКА-Нева", набрав пять (2+3) очков. На его счету также 12 игр в регулярном сезоне МХЛ (СКА-1946) и восемь (6+2) баллов за результативность. В этом году нападающий дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В составе СКА Подколзин сыграл три матча, не набрав очков.

"Ванкувер" в сезоне-2018/19 занял 12-е место в таблице Западной конференции и не смог выйти в плей-офф.