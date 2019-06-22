Поздняков: российские спортсмены поддержат на Европейских играх успех стрелков

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков уверен, что остальные российские спортсмены поддержат успех стрелков Виталины Бацарашкиной и Артема Черноусова. Об этом он по телефону рассказал ТАСС.

Бацарашкина и Черноусов завоевали золотые медали в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте на II Европейских играх, став первыми чемпионами Игр.

"От всей души поздравляю наших спортсменов с первым золотом Европейских игр в Минске. Уверен, что представители других видов спорта поддержат наших стрелков, сделавших почин в медальном зачете", - сказал Поздняков.

Бацарашкина также является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года, Черноусов - серебряным и бронзовым призером (команда) чемпионата мира - 2018.