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Европейские игры-2019

Бацарашкина считает, что квалификация в стрельбе оказалась сложнее финала Европейских игр

Россиянка в паре с Артемом Черноусовым выиграла первое золото Игр в Минске

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Чемпионка Европейских игр по пулевой стрельбе Виталина Бацарашкина считает, что квалификационные раунды в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте оказались для нее сложнее финала. Об этом спортсменка сказала в субботу журналистам.

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Бацарашкина и Артем Черноусов завоевали золотые медали в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте. В финале россияне одержали победу над сербами Зораной Арунович и Дамиром Микецем со счетом 17:9.

"Тут очень жарко, мы здесь с девяти утра, и сейчас уже расслабились, пока каких-то особых чувств не испытываем. Ощущения после соревнований всегда смешанные, тяжело настроиться, но хорошо, что все получилось, - сказала спортсменка. - Для меня квалификация была сложнее финальных попыток, хотя уже после пристрелки поняла, что все будет хорошо. Медали тяжелые, как олимпийские, примерно полкило весят".

Бацарашкина и Черноусов выиграли золото чемпионата мира в миксте в 2018 году. Бацарашкина также является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года. Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

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