Российские акробаты Аксенова и Старцев выиграли золото на Европейских играх в миксте

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Россияне Виктория Аксенова и Кирилл Старцев завоевали золотые медали в динамических упражнениях среди смешанных пар по спортивной акробатике на II Европейских играх, которые проходят в Минске.

Россияне показали результат 29,060 балла. Вторыми стали азербайджанцы Рухидиль Гурбанлы и Абдулла Аль-Машайхи (28,830), третьими - белорусы Ольга Мельник и Артур Беляков (28,810).

Ранее завершились соревнования в балансовых групповых упражнениях у женщин, где победу одержала сборная Белоруссии. В субботу также будут разыграны медали в групповых динамических упражнениях среди женщин и в балансовых упражнениях среди смешанных пар.

Аксенова и Старцев являются победителями первого в истории Кубка мира по спортивной акробатике 2019 года.

В общем зачете Европейских игр сборная России лидирует, имея в своем активе три золотых и одну серебряную медаль. II Европейские игры завершатся 30 июня.