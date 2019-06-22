Российские акробаты Аксенова и Старцев выиграли золото на Европейских играх в миксте

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Россияне Виктория Аксенова и Кирилл Старцев завоевали золотые медали в динамических упражнениях среди смешанных пар по спортивной акробатике на II Европейских играх, которые проходят в Минске.
Россияне показали результат 29,060 балла. Вторыми стали азербайджанцы Рухидиль Гурбанлы и Абдулла Аль-Машайхи (28,830), третьими - белорусы Ольга Мельник и Артур Беляков (28,810).
Ранее завершились соревнования в балансовых групповых упражнениях у женщин, где победу одержала сборная Белоруссии. В субботу также будут разыграны медали в групповых динамических упражнениях среди женщин и в балансовых упражнениях среди смешанных пар.
Аксенова и Старцев являются победителями первого в истории Кубка мира по спортивной акробатике 2019 года.
В общем зачете Европейских игр сборная России лидирует, имея в своем активе три золотых и одну серебряную медаль. II Европейские игры завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|3
|1
|0
|4
|2
|Нидерланды
|1
|2
|0
|3
|3
|Белоруссия
|1
|1
|2
|4
|4
|Великобритания
|1
|0
|0
|1
|4
|Франция
|1
|0
|0
|1
|6
|Азербайджан
|0
|1
|0
|0
|6
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|6
|Сербия
|0
|1
|0
|1
|9
|Дания
|0
|0
|1
|1
|9
|Германия
|0
|0
|1
|1
|9
|Италия
|0
|0
|1
|1
|9
|Португалия
|0
|0
|1
|1
|9
|Чехия
|0
|0
|1
|1