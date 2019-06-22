{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Европейские игры-2019

Российские акробаты Аксенова и Старцев выиграли золото на Европейских играх в миксте

Вторыми стали азербайджанцы Рухидиль Гурбанлы и Абдулла Аль-Машайхи, третье место у белорусов Ольги Мельник и Артура Белякова

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Россияне Виктория Аксенова и Кирилл Старцев завоевали золотые медали в динамических упражнениях среди смешанных пар по спортивной акробатике на II Европейских играх, которые проходят в Минске.

Россияне показали результат 29,060 балла. Вторыми стали азербайджанцы Рухидиль Гурбанлы и Абдулла Аль-Машайхи (28,830), третьими - белорусы Ольга Мельник и Артур Беляков (28,810).

Ранее завершились соревнования в балансовых групповых упражнениях у женщин, где победу одержала сборная Белоруссии. В субботу также будут разыграны медали в групповых динамических упражнениях среди женщин и в балансовых упражнениях среди смешанных пар.
Аксенова и Старцев являются победителями первого в истории Кубка мира по спортивной акробатике 2019 года.

В общем зачете Европейских игр сборная России лидирует, имея в своем активе три золотых и одну серебряную медаль. II Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия3104
2Нидерланды1203
3Белоруссия1124
4Великобритания1001
4Франция1001
6Азербайджан0100
6Бельгия0101
6Сербия0101
9Дания0011
9Германия0011
9Италия0011
9Португалия0011
9Чехия0011
Теги
Европейские игры-2019
НБА
СМИ: "Бостон" может заключить контракт с 231-сантиметровым баскетболистом Фоллом
Соглашение со спортсменом планируется подписать 8 июля
Читать полностью