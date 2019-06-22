Российская самбистка Бондарева завоевала золото в весе до 48 кг на Европейских играх

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Российская самбистка Елена Бондарева завоевала золотую медаль на Европейских играх в Минске в весовой категории до 48 кг.

В финале 34-летняя россиянка одержала победу над представительницей Украины Анастасией Новиковой со счетом 2:0. Бронзовые награды достались представительнице Белоруссии Анфисе Капаевой и Цветелине Цветановой из Болгарии.

Бондарева является трехкратной чемпионкой мира, также в ее активе золотая награда Кубка мира и две золотые и серебряная медали чемпионатов Европы.

В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали. II Европейские игры завершатся 30 ине.