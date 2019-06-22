Российская самбистка Бондарева завоевала золото в весе до 48 кг на Европейских играх

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Российская самбистка Елена Бондарева завоевала золотую медаль на Европейских играх в Минске в весовой категории до 48 кг.
В финале 34-летняя россиянка одержала победу над представительницей Украины Анастасией Новиковой со счетом 2:0. Бронзовые награды достались представительнице Белоруссии Анфисе Капаевой и Цветелине Цветановой из Болгарии.
Бондарева является трехкратной чемпионкой мира, также в ее активе золотая награда Кубка мира и две золотые и серебряная медали чемпионатов Европы.
В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали. II Европейские игры завершатся 30 ине.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|4
|3
|4
|11
|2
|Нидерланды
|1
|2
|0
|3
|3
|Белоруссия
|1
|1
|7
|9
|4
|Бельгия
|1
|1
|1
|3
|4
|Украина
|1
|1
|1
|3
|6
|Грузия
|1
|0
|2
|3
|6
|Франция
|1
|0
|2
|3
|8
|Великобритания
|1
|0
|1
|2
|9
|Косово
|1
|0
|0
|1
|10
|Азербайджан
|0
|1
|2
|3
|11
|Португалия
|0
|1
|1
|2
|11
|Испания
|0
|1
|1
|2
|13
|Сербия
|0
|1
|0
|1
|14
|Румыния
|0
|0
|3
|3
|15
|Дания
|0
|0
|1
|1
|15
|Германия
|0
|0
|1
|1
|15
|Италия
|0
|0
|1
|1
|15
|Чехия
|0
|0
|1
|1
|15
|Болгария
|0
|0
|1
|1
|15
|Словения
|0
|0
|1
|1
|15
|Молдова
|0
|0
|1
|1