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Европейские игры-2019

Российская самбистка Бондарева завоевала золото в весе до 48 кг на Европейских играх

В финале спортсменка одержала победу над представительницей Украины Анастасией Новиковой со счетом 2:0

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Российская самбистка Елена Бондарева завоевала золотую медаль на Европейских играх в Минске в весовой категории до 48 кг. 

В финале 34-летняя россиянка одержала победу над представительницей Украины Анастасией Новиковой со счетом 2:0. Бронзовые награды достались представительнице Белоруссии Анфисе Капаевой и Цветелине Цветановой из Болгарии.

Бондарева является трехкратной чемпионкой мира, также в ее активе золотая награда Кубка мира и две золотые и серебряная медали чемпионатов Европы.

В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали. II Европейские игры завершатся 30 ине.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия43411
2Нидерланды1203
3Белоруссия1179
4Бельгия1113
4Украина1113
6Грузия1023
6Франция1023
8Великобритания1012
9Косово1001
10Азербайджан0123
11Португалия0112
11Испания0112
13Сербия0101
14Румыния0033
15Дания0011
15Германия0011
15Италия0011
15Чехия0011
15Болгария0011
15Словения0011
15Молдова0011
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