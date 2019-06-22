Гимнастка Дина Аверина завоевала золото в многоборье на Европейских играх

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Российская гимнастка Дина Аверина заняла первое место в индивидуальном многоборье на II Европейских играх.

Россиянка набрала 87,750 балла. Второй стала представительница Израиля Линой Ашрам (84,700), третьей - Екатерина Галкина из Белоруссии (79,300).

Аверина является восьмикратной чемпионкой мира, двукратным серебряным призером чемпионатов мира, а также шестикратной чемпионкой и трехкратным серебряным призером первенств Европы.

В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в своем активе пять золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. II Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.