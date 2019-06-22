Сечина: российский конный спорт давно не имел такого праздника после выигрыша лицензии ОИ

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский конный спорт давно не получал такого праздника после завоевания олимпийской лицензии сборной по выездке. Такое мнение ТАСС высказала в субботу президент Федерации конного спорта России (ФКСР) Марина Сечина.

В субботу сборная России по выездке, за которую выступали Елена Сиднева, Татьяна Костерина, Евгения Давыдова и Регина Исачкина, завоевала лицензию на Олимпийские игры в Токио, одержав победу на турнире "Токийский тур" в Подмосковье.

"Наконец у нас создана команда России, которая выступит на Олимпийских играх. Наконец завоевана командная лицензия, которой у страны не было почти 40 лет, - сказала Сечина. - Такой радости, такого праздника у нас не было давно. И мы все очень благодарны спортсменам, тренерам, организаторам "Токийского тура".

"Участие в Олимпиаде для любого спортсмена - это уже большая честь и большой труд. Хороший результат - это медаль. Но, опять же, не всякому спортсмену даются шансы выступить на Играх. Поэтому сейчас для нас важным является труд, труд, труд", - добавила она.

Сборная России по выездке ни разу в новейшей истории не выступала на Олимпийских играх в командных соревнованиях. Российские всадники отбирались на Олимпиаду лишь в индивидуальных зачетах.