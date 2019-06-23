Четырнадцать комплектов медалей Европейских игр в Минске будут разыграны в понедельник

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Обладатели 14 комплектов наград определятся в третий медальный день на Европейских играх в Минске. Максимальное количество наград будет разыграно в дзюдо (пять комплектов).

В дзюдо на "Чижовка-Арене" будут разыграны медали в следующих весовых категориях: у мужчин - до 90, 100 и свыше 100 кг; у женщин - до 78 и свыше 78 кг. У сборной России за награды будут бороться Александра Бабинцева и Антонина Шмелева (обе - до 78), Ксения Чибисова (свыше 78), Хусен Халмурзаев (до 90), Казбек Занкишиев и Арман Адамян (оба - до 100), а также Инал Тасоев (свыше 100).

Определятся победители в смешанных командных соревнованиях в стендовой стрельбе (трап), в стрельбе из пневматического пистолета у мужчин и женщин на дистанции 10 метров, а также в стрельбе из малокалиберного пистолета (50 м) среди смешанных команд. Станут известны первые победители Европейских игр в спортивной аэробике (смешанные пары). Россию в этом турнире представят Татьяна Конакова и Григорий Шихолеев. Также будут разыграны первые два комплекта наград в прыжках на батуте у мужчин и женщин в индивидуальных прыжках.

В понедельник также определятся чемпионы в мужском и женском баскетболе 3х3. Обе российские команды пока претендуют на медали соревнований. Мужчины в четвертьфинале встретятся с командой Чехии, женщины поспорят за путевку в полуфинал со сборной Франции.

В понедельник вступят в борьбу за награды бадминтонисты, четыре российских боксера проведут в этот день свои бои в 1/8 финала. Это Бахтовар Назиров (до 56), Иван Верясов (свыше 91), Вадим Кудряков (до 52) и Харитон Агрба (до 69).

Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.