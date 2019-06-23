Четырнадцать комплектов медалей Европейских игр в Минске будут разыграны в понедельник

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Обладатели 14 комплектов наград определятся в третий медальный день на Европейских играх в Минске. Максимальное количество наград будет разыграно в дзюдо (пять комплектов).
В дзюдо на "Чижовка-Арене" будут разыграны медали в следующих весовых категориях: у мужчин - до 90, 100 и свыше 100 кг; у женщин - до 78 и свыше 78 кг. У сборной России за награды будут бороться Александра Бабинцева и Антонина Шмелева (обе - до 78), Ксения Чибисова (свыше 78), Хусен Халмурзаев (до 90), Казбек Занкишиев и Арман Адамян (оба - до 100), а также Инал Тасоев (свыше 100).
Определятся победители в смешанных командных соревнованиях в стендовой стрельбе (трап), в стрельбе из пневматического пистолета у мужчин и женщин на дистанции 10 метров, а также в стрельбе из малокалиберного пистолета (50 м) среди смешанных команд. Станут известны первые победители Европейских игр в спортивной аэробике (смешанные пары). Россию в этом турнире представят Татьяна Конакова и Григорий Шихолеев. Также будут разыграны первые два комплекта наград в прыжках на батуте у мужчин и женщин в индивидуальных прыжках.
В понедельник также определятся чемпионы в мужском и женском баскетболе 3х3. Обе российские команды пока претендуют на медали соревнований. Мужчины в четвертьфинале встретятся с командой Чехии, женщины поспорят за путевку в полуфинал со сборной Франции.
В понедельник вступят в борьбу за награды бадминтонисты, четыре российских боксера проведут в этот день свои бои в 1/8 финала. Это Бахтовар Назиров (до 56), Иван Верясов (свыше 91), Вадим Кудряков (до 52) и Харитон Агрба (до 69).
Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|19
|10
|10
|39
|2
|Белоруссия
|10
|9
|15
|34
|3
|Украина
|5
|6
|6
|17
|4
|Грузия
|5
|3
|8
|16
|5
|Италия
|4
|3
|3
|10
|6
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|7
|Франция
|3
|0
|2
|5
|8
|Израиль
|2
|2
|0
|4
|9
|Болгария
|1
|4
|4
|9
|10
|Нидерланды
|1
|4
|1
|6
|11
|Португалия
|1
|2
|3
|6
|12
|Великобритания
|1
|2
|2
|5
|13
|Чехия
|1
|2
|1
|4
|14
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|15
|Армения
|1
|1
|1
|3
|16
|Косово
|1
|1
|0
|2
|17
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|17
|Словения
|1
|0
|1
|2
|17
|Швеция
|1
|0
|1
|2
|20
|Азербайджан
|0
|4
|4
|8
|21
|Греция
|0
|2
|3
|5
|22
|Испания
|0
|1
|4
|5
|23
|Молдавия
|0
|1
|2
|3
|23
|Латвия
|0
|1
|2
|3
|25
|Эстония
|0
|1
|0
|1
|25
|Словакия
|0
|1
|0
|1
|27
|Германия
|0
|0
|3
|3
|27
|Румыния
|0
|0
|3
|3
|29
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|29
|Турция
|0
|0
|2
|2
|31
|Австрия
|0
|0
|1
|1
|31
|Дания
|0
|0
|1
|1