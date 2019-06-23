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Европейские игры-2019

Четырнадцать комплектов медалей Европейских игр в Минске будут разыграны в понедельник

Игры завершатся 30 июня

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Обладатели 14 комплектов наград определятся в третий медальный день на Европейских играх в Минске. Максимальное количество наград будет разыграно в дзюдо (пять комплектов).

В дзюдо на "Чижовка-Арене" будут разыграны медали в следующих весовых категориях: у мужчин - до 90, 100 и свыше 100 кг; у женщин - до 78 и свыше 78 кг. У сборной России за награды будут бороться Александра Бабинцева и Антонина Шмелева (обе - до 78), Ксения Чибисова (свыше 78), Хусен Халмурзаев (до 90), Казбек Занкишиев и Арман Адамян (оба - до 100), а также Инал Тасоев (свыше 100).

Определятся победители в смешанных командных соревнованиях в стендовой стрельбе (трап), в стрельбе из пневматического пистолета у мужчин и женщин на дистанции 10 метров, а также в стрельбе из малокалиберного пистолета (50 м) среди смешанных команд. Станут известны первые победители Европейских игр в спортивной аэробике (смешанные пары). Россию в этом турнире представят Татьяна Конакова и Григорий Шихолеев. Также будут разыграны первые два комплекта наград в прыжках на батуте у мужчин и женщин в индивидуальных прыжках.

В понедельник также определятся чемпионы в мужском и женском баскетболе 3х3. Обе российские команды пока претендуют на медали соревнований. Мужчины в четвертьфинале встретятся с командой Чехии, женщины поспорят за путевку в полуфинал со сборной Франции.

В понедельник вступят в борьбу за награды бадминтонисты, четыре российских боксера проведут в этот день свои бои в 1/8 финала. Это Бахтовар Назиров (до 56), Иван Верясов (свыше 91), Вадим Кудряков (до 52) и Харитон Агрба (до 69).

Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия19101039
2Белоруссия1091534
3Украина56617
4Грузия53816
5Италия43310
6Бельгия3115
7Франция3025
8Израиль2204
9Болгария1449
10Нидерланды1416
11Португалия1236
12Великобритания1225
13Чехия1214
14Сербия1124
15Армения1113
16Косово1102
17Хорватия1012
17Словения1012
17Швеция1012
20Азербайджан0448
21Греция0235
22Испания0145
23Молдавия0123
23Латвия0123
25Эстония0101
25Словакия0101
27Германия0033
27Румыния0033
29Венгрия0022
29Турция0022
31Австрия0011
31Дания0011
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