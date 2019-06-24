Ломова и Черноусов завоевали золото Европейских игр в стрельбе из пистолета в миксте

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Российские спортсмены Маргарита Ломова и Артем Черноусов стали первыми в стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 м среди смешанных команд на Европейских играх в Минске.

Россияне в финале набрали 94 очка. Серебряные медали завоевали Агата Расмане и Лаурус Страутманис из Латвии, бронзовые - Нино Салуквадзе и Цотне Мачавариани из Грузии.

Для 23-летнего Черноусова эта медаль стала третьей на Европейских играх. Ранее он в паре с Виталиной Бацарашкиной завоевал золото в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте, а также стал первым в индивидуальных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. Черноусов также является серебряным и бронзовым призером (команда) чемпионата мира - 2018. 23-летняя Ломова является серебряным призером юношеских Олимпийских игр в стрельбе из пневматического пистолета.

Ломова и Черноусов завоевали 20-ю золотую медаль для сборной России на Играх в Минске. В общекомандном зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 20 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.