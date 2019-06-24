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Европейские игры-2019

Ломова и Черноусов завоевали золото Европейских игр в стрельбе из пистолета в миксте

Маргарита Ломова и Артем Черноусов принесли сборной России 20-ю золотую медаль на Играх в Минске
Маргарита Ломова и Артем Черноусов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Маргарита Ломова и Артем Черноусов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Российские спортсмены Маргарита Ломова и Артем Черноусов стали первыми в стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 м среди смешанных команд на Европейских играх в Минске.

Россияне в финале набрали 94 очка. Серебряные медали завоевали Агата Расмане и Лаурус Страутманис из Латвии, бронзовые - Нино Салуквадзе и Цотне Мачавариани из Грузии.

Для 23-летнего Черноусова эта медаль стала третьей на Европейских играх. Ранее он в паре с Виталиной Бацарашкиной завоевал золото в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте, а также стал первым в индивидуальных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. Черноусов также является серебряным и бронзовым призером (команда) чемпионата мира - 2018. 23-летняя Ломова является серебряным призером юношеских Олимпийских игр в стрельбе из пневматического пистолета.

Ломова и Черноусов завоевали 20-ю золотую медаль для сборной России на Играх в Минске. В общекомандном зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 20 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия20101040
2Белоруссия1091534
3Украина56617
4Грузия53917
5Италия43310
6Бельгия3115
7Франция3025
8Израиль2204
9Болгария1449
10Нидерланды1416
11Португалия1236
12Великобритания1225
13Чехия1214
14Сербия1124
15Армения1113
16Косово1102
17Хорватия1012
17Словения1012
17Швеция1012
20Азербайджан0448
21Греция0235
22Латвия0224
23Испания0145
24Молдавия0123
25Эстония0101
25Словакия0101
27Германия0033
27Румыния0033
29Венгрия0022
29Турция0022
31Австрия0011
31Дания0011
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