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Европейские игры-2019

Румынка Коман стала победительницей в стрельбе из винтовки с 10 м на Европейских играх

Серебряную медаль завоевала представительница Швейцарии Нина Кристен, бронзовую - чешка Никола Мазурова

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Румынская спортсменка Лаура-Джоржетта Коман завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м на Европейских играх в Минске.

Румынка набрала 251,3 балла. Серебряную медаль завоевала представительница Швейцарии Нина Кристен (250,0), бронзовую - чешка Никола Мазурова (228,7). 25-летняя россиянка Юлия Каримова заняла пятое место (185,3).

Ранее на Европейских играх Каримова завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте вместе с Сергеем Каменским. Каримова является бронзовым призером чемпионата Европы 2015 года в стрельбе из малокалиберной винтовки из положения "лежа".

Для сборной Румынии эта медаль стала четвертой на Играх, всего в активе румынских спортсменов одна золотая и три бронзовые медали. В общекомандном зачете Европейских игр лидирует сборная России (20 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых медалей).

Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия20101040
2Белоруссия1091534
3Украина56617
4Грузия53917
5Италия43310
6Бельгия3115
7Франция3025
8Израиль2204
9Болгария1449
10Нидерланды1416
11Португалия1236
12Чехия1225
12Великобритания1225
14Сербия1124
15Армения1113
16Косово1102
17Румыния1034
18Хорватия1012
18Словения1012
18Швеция1012
21Азербайджан0448
22Греция0235
23Латвия0224
24Испания0145
25Молдавия0123
26Словакия0101
26Швейцария0101
26Эстония0101
29Германия0033
30Венгрия0022
30Турция0022
32Австрия0011
32Дания0011
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