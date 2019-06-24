Румынка Коман стала победительницей в стрельбе из винтовки с 10 м на Европейских играх

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Румынская спортсменка Лаура-Джоржетта Коман завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м на Европейских играх в Минске.

Румынка набрала 251,3 балла. Серебряную медаль завоевала представительница Швейцарии Нина Кристен (250,0), бронзовую - чешка Никола Мазурова (228,7). 25-летняя россиянка Юлия Каримова заняла пятое место (185,3).

Ранее на Европейских играх Каримова завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте вместе с Сергеем Каменским. Каримова является бронзовым призером чемпионата Европы 2015 года в стрельбе из малокалиберной винтовки из положения "лежа".

Для сборной Румынии эта медаль стала четвертой на Играх, всего в активе румынских спортсменов одна золотая и три бронзовые медали. В общекомандном зачете Европейских игр лидирует сборная России (20 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых медалей).

Европейские игры завершатся 30 июня.