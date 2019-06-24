Румынка Коман стала победительницей в стрельбе из винтовки с 10 м на Европейских играх

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Румынская спортсменка Лаура-Джоржетта Коман завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м на Европейских играх в Минске.
Румынка набрала 251,3 балла. Серебряную медаль завоевала представительница Швейцарии Нина Кристен (250,0), бронзовую - чешка Никола Мазурова (228,7). 25-летняя россиянка Юлия Каримова заняла пятое место (185,3).
Ранее на Европейских играх Каримова завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте вместе с Сергеем Каменским. Каримова является бронзовым призером чемпионата Европы 2015 года в стрельбе из малокалиберной винтовки из положения "лежа".
Для сборной Румынии эта медаль стала четвертой на Играх, всего в активе румынских спортсменов одна золотая и три бронзовые медали. В общекомандном зачете Европейских игр лидирует сборная России (20 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых медалей).
Европейские игры завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|20
|10
|10
|40
|2
|Белоруссия
|10
|9
|15
|34
|3
|Украина
|5
|6
|6
|17
|4
|Грузия
|5
|3
|9
|17
|5
|Италия
|4
|3
|3
|10
|6
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|7
|Франция
|3
|0
|2
|5
|8
|Израиль
|2
|2
|0
|4
|9
|Болгария
|1
|4
|4
|9
|10
|Нидерланды
|1
|4
|1
|6
|11
|Португалия
|1
|2
|3
|6
|12
|Чехия
|1
|2
|2
|5
|12
|Великобритания
|1
|2
|2
|5
|14
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|15
|Армения
|1
|1
|1
|3
|16
|Косово
|1
|1
|0
|2
|17
|Румыния
|1
|0
|3
|4
|18
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|18
|Словения
|1
|0
|1
|2
|18
|Швеция
|1
|0
|1
|2
|21
|Азербайджан
|0
|4
|4
|8
|22
|Греция
|0
|2
|3
|5
|23
|Латвия
|0
|2
|2
|4
|24
|Испания
|0
|1
|4
|5
|25
|Молдавия
|0
|1
|2
|3
|26
|Словакия
|0
|1
|0
|1
|26
|Швейцария
|0
|1
|0
|1
|26
|Эстония
|0
|1
|0
|1
|29
|Германия
|0
|0
|3
|3
|30
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|30
|Турция
|0
|0
|2
|2
|32
|Австрия
|0
|0
|1
|1
|32
|Дания
|0
|0
|1
|1