Мэр Стокгольма спела песню ABBA на презентации заявки города на проведение ОИ-2026

Столица зимних Игр будет избрана в понедельник на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне. Концепция проведения Олимпиады в Стокгольме предполагает проведение Игр в четырех кластерах: в городах Стокгольме, Оре и Фалуне, а также в латвийской Сигулде, где должны пройти соревнования по скелетону, бобслею и санному спорту.

"Стокгольм знаменит тем, что является открытым, толерантным и гостеприимным городом. Это идеальное место, чтобы отпраздновать уникальное наследие олимпийского единства", - сказала Йерльмюр.

"А говоря о празднике, могу сказать, что шведы любят повеселиться", - добавила она, исполнив начало песни Dancing Queen со словами: "You can dance, you can jive, having the time of your life".

В презентации также принял участие премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, предоставивший гарантии выполнения обязательств, которые возьмет на себя страна в случае победы заявки. Член МОК, олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Стефан Хольм, в свою очередь, заметил, что хоть он и представляет летние виды спорта, это не мешает ему быть хорошим лыжником. "Я обещаю вам полные стадионы, поскольку шведы с ума сходят по зимним видам спорта", - заявил он.

Единственным конкурентом Стокгольма является совместная заявка Милана и Кортины-д'Ампеццо (Италия).