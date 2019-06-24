Российские стрелки завоевали бронзу в трапе в миксте на Европейских играх

МИНСК, 24 июня. Российские спортсмены Алексей Алипов и Дарья Семьянова завоевали бронзовую медаль в стендовой стрельбе в упражнении "трап" среди смешанных команд на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В матче за третье место россияне победили итальянцев Сильвану Станко и Валерио Грацини со счетом 45:43. Обладатели золотых и серебряных медалей определятся позднее.

16-летняя Семьянова является бронзовым призером юниорского чемпионата мира (2018). 43-летний Алипов является олимпийским чемпионом (2004) в трапе, а также бронзовым призером Игр (2008). Также в его активе три золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали чемпионатов мира.

Всего у сборной России 20 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.