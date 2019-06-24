Российские стрелки завоевали бронзу в трапе в миксте на Европейских играх

МИНСК, 24 июня. Российские спортсмены Алексей Алипов и Дарья Семьянова завоевали бронзовую медаль в стендовой стрельбе в упражнении "трап" среди смешанных команд на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.
В матче за третье место россияне победили итальянцев Сильвану Станко и Валерио Грацини со счетом 45:43. Обладатели золотых и серебряных медалей определятся позднее.
16-летняя Семьянова является бронзовым призером юниорского чемпионата мира (2018). 43-летний Алипов является олимпийским чемпионом (2004) в трапе, а также бронзовым призером Игр (2008). Также в его активе три золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали чемпионатов мира.
Всего у сборной России 20 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|20
|11
|11
|42
|2
|Белоруссия
|10
|9
|15
|34
|3
|Украина
|5
|6
|6
|17
|4
|Грузия
|5
|3
|9
|17
|5
|Италия
|4
|3
|3
|10
|6
|Израиль
|3
|2
|0
|5
|7
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|8
|Франция
|3
|0
|2
|5
|9
|Болгария
|1
|4
|4
|9
|10
|Нидерланды
|1
|4
|1
|6
|11
|Чехия
|1
|2
|3
|6
|11
|Португалия
|1
|2
|3
|6
|13
|Великобритания
|1
|2
|2
|5
|14
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|15
|Армения
|1
|1
|1
|3
|16
|Косово
|1
|1
|0
|2
|17
|Румыния
|1
|0
|3
|4
|18
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|18
|Словения
|1
|0
|1
|2
|18
|Швеция
|1
|0
|1
|2
|21
|Азербайджан
|0
|4
|4
|8
|22
|Греция
|0
|2
|3
|5
|23
|Латвия
|0
|2
|2
|4
|24
|Испания
|0
|1
|4
|5
|25
|Молдавия
|0
|1
|2
|3
|26
|Словакия
|0
|1
|0
|1
|26
|Швейцария
|0
|1
|0
|1
|26
|Эстония
|0
|1
|0
|1
|29
|Германия
|0
|0
|3
|3
|30
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|30
|Турция
|0
|0
|2
|2
|32
|Австрия
|0
|0
|1
|1
|32
|Дания
|0
|0
|1
|1