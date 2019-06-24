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Европейские игры-2019

Российские стрелки завоевали бронзу в трапе в миксте на Европейских играх

В матче за третье место россияне оказались сильнее итальянцев
Алексей Алипов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алексей Алипов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МИНСК, 24 июня. Российские спортсмены Алексей Алипов и Дарья Семьянова завоевали бронзовую медаль в стендовой стрельбе в упражнении "трап" среди смешанных команд на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В матче за третье место россияне победили итальянцев Сильвану Станко и Валерио Грацини со счетом 45:43. Обладатели золотых и серебряных медалей определятся позднее.

16-летняя Семьянова является бронзовым призером юниорского чемпионата мира (2018). 43-летний Алипов является олимпийским чемпионом (2004) в трапе, а также бронзовым призером Игр (2008). Также в его активе три золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали чемпионатов мира.

Всего у сборной России 20 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия20111142
2Белоруссия1091534
3Украина56617
4Грузия53917
5Италия43310
6Израиль3205
7Бельгия3115
8Франция3025
9Болгария1449
10Нидерланды1416
11Чехия1236
11Португалия1236
13Великобритания1225
14Сербия1124
15Армения1113
16Косово1102
17Румыния1034
18Хорватия1012
18Словения1012
18Швеция1012
21Азербайджан0448
22Греция0235
23Латвия0224
24Испания0145
25Молдавия0123
26Словакия0101
26Швейцария0101
26Эстония0101
29Германия0033
30Венгрия0022
30Турция0022
32Австрия0011
32Дания0011

 

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