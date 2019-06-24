{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Европейские игры-2019

Российская дзюдоистка Чибисова завоевала бронзу в весе свыше 78 кг на Европейских играх

В поединке за третье место россиянка одолела португальскую спортсменку Нуньес

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Российская дзюдоистка Ксения Чибисова завоевала бронзовую медаль Европейских игр в весовой категории свыше 78 кг. Соревнования проходят в Минске.

В схватке за бронзу 30-летняя спортсменка победила Рошель Нуньес из Португалии. В другом поединке за бронзовую награду Ирина Киндзерская из Азербайджана одержала победу над украинкой Галиной Тарасовой.

Обладательницы золотой и серебряной медалей в этой весовой категории определятся позднее в понедельник.

Чибисова является бронзовым призером чемпионата мира 2018 года. Также в ее активе серебро первенства Европы 2016 года.

В общекомандном зачете Европейских игр лидирует сборная России, завоевав 21 золотую, 11 серебряных и 13 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия21111345
2Белоруссия1091534
3Украина56617
4Грузия54918
5Италия44311
6Израиль3205
7Бельгия3115
8Франция3047
9Словения2013
10Нидерланды1517
11Болгария1449
12Чехия1236
13Португалия1236
14Великобритания1225
15Испания1146
16Сербия1124
17Армения1113
17Косово1113
19Румыния1034
20Хорватия1012
20Швеция1012
22Азербайджан04610
23Греция0235
24Латвия0224
25Молдавия0123
26Словакия0101
26Швейцария0101
26Эстония0101
29Германия0033
30Венгрия0022
30Турция0022
32Австрия0011
32Дания0011
Теги
Европейские игры-2019
Сессия МОК в Лозанне
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо
На проведение также претендовал Стокгольм
Читать полностью