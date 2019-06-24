Российская дзюдоистка Чибисова завоевала бронзу в весе свыше 78 кг на Европейских играх

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Российская дзюдоистка Ксения Чибисова завоевала бронзовую медаль Европейских игр в весовой категории свыше 78 кг. Соревнования проходят в Минске.

В схватке за бронзу 30-летняя спортсменка победила Рошель Нуньес из Португалии. В другом поединке за бронзовую награду Ирина Киндзерская из Азербайджана одержала победу над украинкой Галиной Тарасовой.

Обладательницы золотой и серебряной медалей в этой весовой категории определятся позднее в понедельник.

Чибисова является бронзовым призером чемпионата мира 2018 года. Также в ее активе серебро первенства Европы 2016 года.

В общекомандном зачете Европейских игр лидирует сборная России, завоевав 21 золотую, 11 серебряных и 13 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.