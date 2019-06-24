Польские батутисты завоевали золото Европейских игр в синхронных прыжках

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Поляки Артур Закржевский и Лукаш Яворский стали лучшими на Европейских играх в синхронных прыжках на батутах. Соревнования проходят в Минске.

Результат польского дуэта составил 51,450 балла. Вторыми стали Антон Давыденко и Николай Просторов из Украины (51,350 балла), бронза досталась французам Себастьяну Мартини и Аллану Моранте (50,790).

Россияне Михаил Мельник и Андрей Юдин заняли предпоследнее, седьмое место, показав результат 5,860 балла.

Закржевский и Яворский принесли первую награду для сборной Польши. Лидирует в общем зачете сборная России, имея в активе 46 медалей (21 золотая, 12 серебряных и 13 бронзовых). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.