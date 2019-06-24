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Европейские игры-2019

Польские батутисты завоевали золото Европейских игр в синхронных прыжках

Россияне заняли седьмое место

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Поляки Артур Закржевский и Лукаш Яворский стали лучшими на Европейских играх в синхронных прыжках на батутах. Соревнования проходят в Минске.

Результат польского дуэта составил 51,450 балла. Вторыми стали Антон Давыденко и Николай Просторов из Украины (51,350 балла), бронза досталась французам Себастьяну Мартини и Аллану Моранте (50,790).

Россияне Михаил Мельник и Андрей Юдин заняли предпоследнее, седьмое место, показав результат 5,860 балла.

Закржевский и Яворский принесли первую награду для сборной Польши. Лидирует в общем зачете сборная России, имея в активе 46 медалей (21 золотая, 12 серебряных и 13 бронзовых). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия21121447
2Белоруссия1191535
3Украина57618
4Грузия54918
5Италия54312
6Израиль3205
7Бельгия3115
8Франция3058
9Словения2013
10Нидерланды1517
11Болгария1449
12Чехия1236
13Португалия1236
14Великобритания1225
15Испания1146
16Румыния1135
17Сербия1124
18Армения1113
18Косово1113
20Хорватия1012
20Швеция1012
22Польша1001
23Азербайджан04610
24Греция0235
25Латвия0224
26Молдавия0123
27Босния и Герцеговина0101
27Словакия0101
27Швейцария0101
27Эстония0101
31Германия0033
32Венгрия0022
32Турция0022
34Австрия0011
34Дания0011
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