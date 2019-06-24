Польские батутисты завоевали золото Европейских игр в синхронных прыжках

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Поляки Артур Закржевский и Лукаш Яворский стали лучшими на Европейских играх в синхронных прыжках на батутах. Соревнования проходят в Минске.
Результат польского дуэта составил 51,450 балла. Вторыми стали Антон Давыденко и Николай Просторов из Украины (51,350 балла), бронза досталась французам Себастьяну Мартини и Аллану Моранте (50,790).
Россияне Михаил Мельник и Андрей Юдин заняли предпоследнее, седьмое место, показав результат 5,860 балла.
Закржевский и Яворский принесли первую награду для сборной Польши. Лидирует в общем зачете сборная России, имея в активе 46 медалей (21 золотая, 12 серебряных и 13 бронзовых). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|21
|12
|14
|47
|2
|Белоруссия
|11
|9
|15
|35
|3
|Украина
|5
|7
|6
|18
|4
|Грузия
|5
|4
|9
|18
|5
|Италия
|5
|4
|3
|12
|6
|Израиль
|3
|2
|0
|5
|7
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|8
|Франция
|3
|0
|5
|8
|9
|Словения
|2
|0
|1
|3
|10
|Нидерланды
|1
|5
|1
|7
|11
|Болгария
|1
|4
|4
|9
|12
|Чехия
|1
|2
|3
|6
|13
|Португалия
|1
|2
|3
|6
|14
|Великобритания
|1
|2
|2
|5
|15
|Испания
|1
|1
|4
|6
|16
|Румыния
|1
|1
|3
|5
|17
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|18
|Армения
|1
|1
|1
|3
|18
|Косово
|1
|1
|1
|3
|20
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|20
|Швеция
|1
|0
|1
|2
|22
|Польша
|1
|0
|0
|1
|23
|Азербайджан
|0
|4
|6
|10
|24
|Греция
|0
|2
|3
|5
|25
|Латвия
|0
|2
|2
|4
|26
|Молдавия
|0
|1
|2
|3
|27
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|0
|1
|27
|Словакия
|0
|1
|0
|1
|27
|Швейцария
|0
|1
|0
|1
|27
|Эстония
|0
|1
|0
|1
|31
|Германия
|0
|0
|3
|3
|32
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|32
|Турция
|0
|0
|2
|2
|34
|Австрия
|0
|0
|1
|1
|34
|Дания
|0
|0
|1
|1