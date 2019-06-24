Стали известны предварительные даты проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года

ЛОЗАННА /Швейцария/, 24 июня. /ТАСС/. Зимние Олимпийские игры 2026 года, согласно предварительному плану, пройдут с 6 по 22 февраля, Паралимпийские - с 6 по 15 марта. Об этом было объявлено на сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

В понедельник было объявлено, что Олимпиада 2026 года пройдет в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

На проведение Игр-2026 также претендовал Стокгольм. Италия в четвертый раз примет Олимпийские игры, в 1956 году зимняя Олимпиада прошла в Кортина-д'Ампеццо, в 2006-м - в Турине. В 1960 году Рим принимал летние Игры.