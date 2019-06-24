Россияне Конакова и Шихалеев завоевали бронзу в спортивной аэробике на Европейских играх

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Россияне Татьяна Конакова и Григорий Шихалеев завоевали бронзовую медаль в миксте на Европейских играх по спортивной аэробике. Соревнования проходят в Минске.

Российский дуэт показал результат 21,300 балла. Золото завоевали представители Италии Микаэла Кастольди и Давид Донати, набравшие 21,850 балла. Серебро досталось румынам Андреа Богати и Николае Барна Дачиану (21,800).

Во вторник на Европейских играх в Минске в соревнованиях по аэробике будут разыграны медали среди групп. На первых Европейских играх, которые прошли в 2015 году в Баку, россияне завоевали бронзовую медаль в соревнованиях смешанных пар.

В общекомандном зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 21 золотую, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.