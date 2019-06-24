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Европейские игры-2019

Россияне Конакова и Шихалеев завоевали бронзу в спортивной аэробике на Европейских играх

Победу одержал итальянский дуэт

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Россияне Татьяна Конакова и Григорий Шихалеев завоевали бронзовую медаль в миксте на Европейских играх по спортивной аэробике. Соревнования проходят в Минске.

Российский дуэт показал результат 21,300 балла. Золото завоевали представители Италии Микаэла Кастольди и Давид Донати, набравшие 21,850 балла. Серебро досталось румынам Андреа Богати и Николае Барна Дачиану (21,800).

Во вторник на Европейских играх в Минске в соревнованиях по аэробике будут разыграны медали среди групп. На первых Европейских играх, которые прошли в 2015 году в Баку, россияне завоевали бронзовую медаль в соревнованиях смешанных пар.

В общекомандном зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 21 золотую, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия21121447
2Белоруссия1191535
3Украина57618
4Грузия54918
5Италия54312
6Израиль3205
7Бельгия3115
8Франция3058
9Словения2013
10Нидерланды1517
11Болгария1449
12Чехия1236
13Португалия1236
14Великобритания1225
15Испания1146
16Румыния1135
17Сербия1124
18Армения1113
18Косово1113
20Хорватия1012
20Швеция1012
22Польша1001
23Азербайджан04610
24Греция0235
25Латвия0224
26Молдавия0123
27Босния и Герцеговина0101
27Словакия0101
27Швейцария0101
27Эстония0101
31Германия0033
32Венгрия0022
32Турция0022
34Австрия0011
34Дания0011
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