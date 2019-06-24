Глава Федерации бобслея РФ Аникина хотела, чтобы Олимпиада-2026 прошла в Швеции

В понедельник Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о том, что зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент Федерации бобслея России Елена Аникина отдала бы голос за заявку Стокгольма, если бы принимала участие в выборах места проведения зимних Олимпийских игр 2026 года. Об этом глава федерации рассказала по телефону ТАСС в понедельник.

"Только что узнала, что Олимпийские игры в 2026 году пройдут в Италии, ожидала, что так и будет, - сказала Аникина. - Мне кажется, что надо было отдать эту Олимпиаду Швеции, они столько раз подавали заявку, все было на очень хорошем уровне. В Италии очень далекие расстояния между объектами, если бы голосовала я, то отдала бы предпочтение Швеции. Но, может быть, Италия предоставила больше государственных гарантий, и это был более безопасный вариант".

Италия в четвертый раз примет Олимпийские игры. Именно в Кортина-д'Ампеццо в 1956 году сборная СССР впервые приняла участие в зимней Олимпиаде. В 1960 году в Риме прошла летняя Олимпиада, в 2006 году в Турине - зимняя.

Стокгольм был олимпийской столицей в 1912 году, спустя 46 лет город также принял олимпийские соревнования по конному спорту, поскольку их было невозможно провести в австралийском Мельбурне. Шведская столица претендовала на проведение летней Олимпиады 2004 года, которая в итоге прошла в Афинах.