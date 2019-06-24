Бывший футболист "Спартака" Промес стал игроком "Аякса"

ТАСС, 24 июня. Голландский футбольный клуб "Аякс" подписал контракт с полузащитником Квинси Промесом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на пять лет. За переход Промеса "Аякс" заплатил испанской "Севилье" 15,7 млн евро.

Промес покинул "Спартак" летом прошлого года и перешел в "Севилью". По информации СМИ, испанский клуб заплатил за трансфер €21 млн.

В составе "Севильи" Промес сыграл в 49 матчах во всех турнирах, забил три гола и отдал девять результативных передач. Футболист также играл за голландские клубы "Твенте" и "Гоу Эхед Иглс". За "Спартак" он провел 135 матчей, в которых забил 66 голов и отдал 34 результативные передачи, вместе с московской командой он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. В составе сборной Нидерландов он стал серебряным призером Лиги наций.

В 2017 году Промес был признан лучшим игроком года в России по версии еженедельника "Футбол", в сезоне-2017/18 он стал лучшим бомбардиром чемпионата России с 15 голами. Голландец является самым результативным легионером в истории "Спартака".