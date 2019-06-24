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Футбол в России

Футболист "Вольфсбурга" Баду находится на просмотре в московском "Спартаке"

Полузащитник в прошлом сезоне стал победителем региональный лиги "Север" в составе второй команды "Вольфсбурга"
Малкольм Баду EPA/WALLACE WOON
Описание
Малкольм Баду
© EPA/WALLACE WOON

ТАСС, 24 июня. Полузащитник немецкого футбольного клуба "Вольфсбург" Малкольм Баду находится на просмотре в московском "Спартаке", который проводит предсезонный сбор в Австрии. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба клуба.

22-летний футболист не провел ни одного матча за основную команду "Вольфсбурга". За вторую команду клуба, которая выступает в региональной лиге "Север", четвертом по силе дивизионе чемпионата Германии, он провел 11 матчей в сезоне-2018/19, забил один гол, отдал две результативные передачи и стал победителем турнира. Полузащитник вызывался в юношеские и молодежные сборные Германии.

Помимо Баду, в Австрию со "Спартаком" прилетели 29 игроков, в том числе нападающий Эсекьель Понсе, приобретенный в июне у итальянской "Ромы". Защитник Сальваторе Боккетти остался в Москве и тренируется по индивидуальной программе.

"Спартак" в прошлом сезоне занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России и сыграет в сезоне-2019/20 в квалификации Лиги Европы.

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