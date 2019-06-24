Победитель Европейских игр баскетболист Писклов рассказал, что еще не думал об ОИ-2020

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Игроки сборной России по баскетболу в формате "3 на 3", ставшие победителями Европейских игр в Минске, еще не думают об участии в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом после победного финала в понедельник журналистам заявил баскетболист Кирилл Писклов.

Сборная России, в составе которой выступали Писклов, Станислав Шаров, Илья Карпенков и Алексей Жердев, в финале выиграла у латвийцев со счетом 21:14.

"Мы пока еще не думали, как будем отмечать, выиграли - это самое главное. Эта победа - это рост, движение дальше, я горд за свою страну и за себя лично, у меня первый раз такие эмоции. Я чувствовал личную ответственность в финале, потому что мы должны были выиграть ради нашей женской команды (сборная России проиграла в четвертьфинале француженкам со счетом 13:20 - прим. ТАСС). Мы с пацанами разговаривали, обидно было за девчонок, мы хотели просто доказать, что мы лучшие, не было никакого мандража, просто играли в свою игру, это нас бодрило", - сказал Писклов.

"Эта медаль самая важная и значимая в моей карьере, я буду ее ценить, она очень тяжелая", - добавил он.

Баскетбол 3х3 будет представлен в программе Олимпиады-2020. "1 ноября решится, попадем ли мы на Олимпиаду или нет, и там уже будет думать руководство, мы пока не думаем об этом и делаем свою работу. Попадание в программу - это очень круто, потому что не все могут пробиться в "5 на 5", а в "3 на 3" у нас есть шанс", - отметил Писклов.

"Два года назад никто не знал об этом виде спорта, мне он был неинтересен. Потом у нас его начали развивать, мне понравилась игра, ее динамика, все другое, мне стало интересно, и я пошел. После этой победы, я думаю, каждый захочет в баскетбол 3х3, каждый сейчас мечтает об этом, такое надо видеть и чувствовать. Это лучшее, что есть", - заключил он.