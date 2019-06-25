Международный олимпийский комитет ежегодно тратит на развитие спорта $1,5 млрд

ЛОЗАННА /Швейцария/, 25 июня. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) ежегодно выделяет на развитие спорта по всему миру $1,5 млрд. Об этом на 134-й сессии МОК заявил президент организации Томас Бах.

"Финансовая стабильность позволяет нам поддерживать спорт по всему миру, инвестируя $1,5 млрд ежегодно. И эта цифра будет расти", - сказал Бах.

"Мы рассматриваем нашу финансовую стабильность и наш коммерческий успех не как самоцель, а как средство для выполнения нашей более широкой социальной миссии по продвижению спорта во всем мире. И это отличает нас от коммерческих компаний с чисто коммерческими интересами", - добавил он.

Глава МОК отметил, что организация направляет средства на помощь спортсменам, национальным олимпийским комитетам, международным федерациям и оргкомитетам.

"Возможно, Пьер де Кубертен (основатель современных Олимпийских игр - прим. ТАСС) был бы впечатлен стабильностью олимпийского движения", - заявил Бах.

В понедельник МОК заключил спонсорские соглашения до 2032 года с американской компанией по производству и дистрибуции напитков Coca-Cola и китайской компанией по производству молочных продуктов China Mengniu Dairy на общую сумму в $3 млрд.