Футболист "Локомотива" Фарфан из-за травмы пропустит около шести месяцев

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Нападающий московского "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан из-за травмы пропустит около полугода. Об этом ТАСС сообщил врач российской команды Никита Карлицкий.

34-летний форвард получил тяжелое повреждение в расположении сборной Перу, которая выступает на Кубке Америки в Бразилии. Фарфан принял участие в трех матчах, забив один мяч и отдав одну голевую передачу. Он помог команде выйти в плей-офф - в четвертьфинале перуанцы 29 июня в Салвадоре сыграют со сборной Уругвая.

"Пока информация уточняется, но травма серьезная. Диагноз сказать не могу, даже рабочий, но все серьезно, - сказал Карлицкий. - Сроки восстановления - в районе шести месяцев. Но есть еще много вопросов - мы не можем точно сказать, потому что у нас нет снимков".

"Он должен прилететь - сейчас он отправится в Рим, а потом к нам. Пока не знаю, когда именно прилетит Фарфан, но в ближайшие дни. Когда он прилетит, будем разбираться. Пока мы говорим о примерных сроках восстановления, опираясь на данные, которые нам присылают дистанционно. Точные сроки сможем сказать, когда посмотрим его", - добавил врач железнодорожников.

В "Локомотив" Фарфан перешел в 2017 году на правах свободного агента, до этого он выступал за "Аль-Джазиру" из ОАЭ. За столичную команду он провел 66 матчей, забив 24 гола и отдав 12 результативных передач. В составе "Локомотива" нападающий становился чемпионом России и дважды - обладателем кубка страны. Также он выступал за перуанский "Альянс Лима", голландский ПСВ и немецкий "Шальке".