Гастрономический рай. Какой едой балует Минск гостей Европейских игр

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Европейские игры в Минске находятся в самом разгаре, и пока спортсмены борются за медали, болельщики и гости белорусской столицы, помимо соревнований, наслаждаются местной кухней. Организаторы и владельцы заведений предлагают очень широкий выбор. Для Европейских игр в Минске возвели три фан-зоны - рядом с Дворцом спорта, где проходит турнир самбистов, с "Чижовка-Ареной", принимающей соревнования по карате и дзюдо, и с "Минск-Ареной", одним из главных объектов Игр, где проходят турниры по художественной гимнастике, прыжкам на батуте, спортивной гимнастике, аэробике и акробатике. По традиции фан-зоны предлагают широкий выбор развлечений для посетителей, начиная от музыки разных направлений и заканчивая активностями на спортивную тематику. Неотъемлемой частью таких развлекательных территорий являются точки питания. Дирекция Европейских игр организовала более 40 точек продажи еды в фан-зонах, рядом с которыми расположены специальные места для перекуса и лаунж-зоны на более чем 2 тыс. мест.

В фан-зоне рядом с Дворцом спорта проходят тематические вечера, посвященные той или иной стране. Например, понедельник стал днем Италии, в связи с чем гости фан-зоны могут с удовольствием полакомиться традиционными блюдами с Апеннин - пиццей, пастой, панцеротти (пирожки с моцареллой и разными начинками), морепродуктами в панировке и многим другим. Продавцы также предлагают попробовать итальянский кофе и охлаждающие напитки собственного приготовления. По соседству с итальянской палаткой расположились точки продажи турецкой и грузинской еды, где можно утолить голод шашлыком, кебабом, салатами из свежих овощей со специфической заправкой, пахлавой. Из напитков продавцы советуют брать охлажденные лимонады разных вкусов. Недалеко от сцены гости Европейских игр могут приобрести еду в точках стрит-фуда, здесь акцент сделан на гордость белорусской кухни - драники, которую для удобства иностранцев перевели как картофельные оладья. Помимо стандартных драников можно попробовать драники с фаршем и драники с курицей. Ассортимент расширен и другими блюдами, которые известны всем любителям фаст-фуда - жареные сосиски и сосиски в панировке, пироги с мясом и овощами, картофель-фри. "Конечно, драники берут в первую очередь, их обычно к вечеру не остается, но мы вовремя пополняем запасы картофеля", - рассказала продавец одной из лавки.