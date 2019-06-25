Доходы Международного олимпийского комитета в 2018 году составили $2,2 млрд

ЛОЗАННА /Швейцария/, 25 июня. /ТАСС/. Доходы Международного олимпийского комитета (МОК) за 2018 год составили $2,2 млрд. Об этом говорится в годовом финансовом отчете организации, который был представлен во вторник на сессии МОК в Лозанне.

В 2018 году южнокорейский Пхёнчхан принял зимние Олимпийские игры. Наибольший доход МОК принесла реализация телевизионных прав ($1,43 млрд), на втором месте - реализация маркетинговых прав ($550 млн).

Расходы организации в минувшем году составили $2,07 млрд. Основная часть расходов пришлась на поддержку национальных олимпийских комитетов, международных федераций, оргкомитетов Игр. Прибыль МОК за 2018 год составила $165 млн.