Бах заявил, что власти Сенегала сотрудничают с Францией по делу бывшего главы IAAF Диака

ЛОЗАННА /Швейцария/, 25 июня. /ТАСС/. Сенегальские и французские власти сотрудничают по коррупционному делу бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламина Диака. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах во время сессии организации в Лозанне.

Вопрос расследования дела сенегальца Диака на сессии был поднят президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейгом Риди после презентации Дакара в качестве столицы юношеских Олимпийских игр 2022 года.

"Этот вопрос не имеет никакого отношения к юношеским Олимпийским играм в Сенегале, - заявил Бах. - Со своей стороны могу сказать, что я написал письмо президенту Сенегала, который через несколько дней ответил, что сенегальские и французские власти сотрудничают, уважая законы, которые применяются к гражданам Сенегала".

Дело в отношении Диака было открыто в 2015 году, он подозревается в коррупции, в частности получении взятки от бывших руководителей Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) за сокрытие допинговых нарушений российскими спортсменами.

Диак предстанет перед судом во Франции по делу о коррупции и отмывании денег. Французские следователи также подозревают Диака в коррупционных действиях в ходе заявочной кампании на проведение чемпионата мира по легкой атлетике 2019 года, который пройдет в Катаре. Ему грозит 10 лет тюрьмы.